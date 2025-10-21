La victoria del Numancia, un bálsamo en tiempos convulsos

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

A través del gol, al Numancia le ha cambiado el gesto tras su victoria del domingo en Los Pajaritos frente al Salamanca CF UDS. De una semana convulsa en los despachos por la sustitución de su entrenador se ha pasado a un momento de sosiego.

Su siguiente compromiso determinará el periodo de vigencia de una tranquilidad relativa. Los tres puntos atenúan la dinámica de dos encuentros sin ganar, Sarriana y Sámano, y elevan un puesto la clasificación del conjunto soriano, octavo con once puntos.

Este cambio en la trayectoria deberá refrendarse en Luanco frente al Marino en el cuarto desplazamiento de la temporada donde todavía no se ha impuesto a ninguno de sus rivales.

Sin tiempo apenas para asentar los cambios anunciados a lo largo de la semana, ciertos detalles de la propuesta sí se asomaron en el debut de Ángel Rodríguez: presión más arriba, intensidad, agresividad, verticalidad, efectividad y mejora en el sistema defensivo (el equipo mantuvo la portería a cero hasta el final del enfrentamiento con casi 45 minutos en inferioridad numérica).

Queda por trabajar el apartado físico, como reconoció el técnico Ángel Rodríguez a la finalización del encuentro del domingo y durante toda la semana previa al partido, con la intención de elevar la intensidad con el objeto de trasladar la presión lo más cerca de los dominios del rival y obstruirle la salida del balón. Conceptos a trabajar a partir de la primera puesta en escena.

Con el paso del tiempo se despejarán las incógnitas sobre la respuesta del equipo al nuevo estilo de juego del cuerpo técnico recién contratado.

A la primera oportunidad, la tropa numantina elevó su nivel de efectividad y el sistema defensivo obró de manera eficaz a la hora de contener al conjunto charro, volcado sobre el área de Joel durante la segunda parte.

La situación, en inferioridad de efectivos casi todo el segundo acto, no auguraba una resolución fácil. Únicamente al finalizar el choque el marcador se redujo sin tiempo para dar la vuelta al enfrentamiento con la distancia entre ambos contendientes. La figura de Joel, el portero rojillo, y el orden defensivo armado por la tropa de Ángel Rodríguez ayudaron a evitar la remontada de los de Jorge García.

Los contragolpes, con el tercer gol numantino a manos de Jony, protagonizaron las escasas apariciones del equipo soriano por los dominios del charro. La prioridad, desde la expulsión de Cristian Delgado, se fijó en sostener el resultado, muy necesario para impulsar la nueva etapa iniciada con el despido del banquillo de Abel Segovia y la contratación de su sustituto.

El rumbo a marcar a partir de este momento necesitaba una victoria, bien lo sabe el cuerpo técnico entrante y la plantilla. La trayectoria de dos encuentros sin ganar se zanja, pero su continuidad es lo que se pone ahora a prueba.

La victoria permite al Numancia escalar un puesto en la clasificación. Con once puntos se sitúa en el octavo lugar cuando la anterior jornada ocupaba la novena. Tres puntos para acercar al conjunto soriano a los puestos de promoción, que está más alejada por números que por posición.

El primer candidato a disputar la fase de ascenso es el quinto clasificado. En ese lugar se sitúa después de completados siete enfrentamientos es el Real Ávila, con 14 puntos, los mismos que el cuarto, el Bergantiños, y el tercero, la Gimnástica Segoviana. Todos a tres puntos, a un partido del conjunto numantino.

El segundo de la clasificación, el Oviedo Vetusta, supera en un punto a sus perseguidores, mientras que el líder del Grupo 1 de Segunda Federación, el Deportivo Fabril, acumula 19 puntos después de dejarse dos en la última cita liguera.

El filial del Deportivo empató en Villaviciosa con el Lealtad. Logró un punto y se dejó dos por el camino, los primeros que no suma. Hasta ese momento, había certificado seis victorias en otras tantas jornadas disputadas.

Entre el primer clasificado, al que la competición le manda de manera directa a Primera Federación, y el Numancia se ubican los anteriormente mencionados, además del Salamanca CF UDS, sexto, y el Marino de Luanco, séptimo, próximo rival del conjunto soriano en la octava jornada de la competición.