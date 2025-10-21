El Cross de Soria se disputará el 16 de noviembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La temporada de campo a través ya ha comenzado en España, con la disputa de tres competiciones el pasado fin de semana, tanto en el norte, como en el centro y el sur de la península. Una campaña atlética que se presenta más apretada que nunca, ya que ha habido cambios importantes en el calendario internacional de una modalidad que aspira a volver a ser olímpica.

En este contexto, el Campo a través internacional de Soria, que organiza la Delegación Soriana de Atletismo, no ha salido mal parado, ya que se celebrará el próximo 16 de noviembre, una fecha muy similar a la del curso pasado y que, además, supone regresar a una fase del calendario en la que tradicionalmente se ha ubicado la cita de Valonsadero.

Cabe destacar que recientemente se disputaron las pruebas de Amorebieta, Aranda de Duero (con importantes resultados para los atletas sorianos) y Torredonjimeno, en lo que fue el fin de semana inaugural para el campo a través. Algunas de estas pruebas han sido tradicionalmente las que han abierto el calendario, pero otras como la arandina, ha tenido que modificar su fecha habitual para amoldarse a los cambios de calendario internacionales.

No obstante, este curso se disputará tanto el Campeonato del Mundo como el Campeonato de Europa, el primero se disputará en Tallahassee (Estados Unidos), y el segundo en Lagoa (Portugal).

Es precisamente la nueva fecha establecida por World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) para celebrar el Campeonato del Mundo, la que ha propiciado ciertos cambios en el calendario.

Así, la gran cita está establecida para el 10 de enero, es decir, a principios de año, mientras que hasta ahora se disputaba en torno al mes de marzo. Mientras que, en el caso de Lagoa, la cita se ha programado para el 14 de diciembre en pleno Algarve portugués.

Como no puede ser de otra forma, la prueba soriana volverá a tratar de ofrecer el mayor espectáculo deportivo posible en el monte Valonsadero, sin perder de vista todos estos cambios internacionales.

En esta ocasión, dado que la cita será el domingo 16 de noviembre, queda poco menos de un mes para la celebración, y poco a poco la organización irá desgranando los aspectos más importantes de la misma.