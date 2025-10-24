La Superliga de voleibol levanta el telón en Los Pajaritos

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

En vísperas del arranque de la temporada y cumplidas nueve semanas de pretemporada, el Grupo Herce Río Duero debuta mañana en Los Pajaritos, 19.30 horas, frente a Almería.

Un clásico de inicio. Primera exigencia para el grupo del entrenador Alberto Toribio, que ayer repasó la actualidad del equipo aprovechando la presentación de Omar Hoyos y Mikal Kalstad en la sede de Insoca, empresa vinculada al voleibol desde hace más de 30 años, como confirmó su presidente, Jesús Izquierdo, presente en el acto protocolario junto al máximo rector del club celeste, Alfredo Cabrerizo.

Alberto Toribio reconoció la ansiedad que tiene el equipo por comenzar la competición. Nueve semanas de preparación y varios meses sin competir de manera oficial se ha convertido en una larga travesía para el grupo.

«El inicio de la liga nos pondrá en nuestro sitio. Tenemos ganas.», destacó el técnico, que aseguró que durante la fase de puesta a punto cambiaron de escenario para los entrenamientos sin convertirse finalmente en un problema.

«Al principio estuvimos cuatro semanas fuera de Los Pajaritos y nos condicionó, pero cuando volvimos nos dimos cuenta que tampoco nos afectó tanto en la preparación. Al volver pudimos realizar todo lo que hacemos en Los Pajaritos: entrenar, ver vídeos, recuperación... No se ha convertido en un problema ni en el peor momento de la temporada», señaló.

La campaña se inicia con un grupo de jugadores diferente a los de temporadas precedentes, sobre todo las dos anteriores. «Es un grupo compacto y con dinámicas más sencillas.

Las sensaciones son diferentes, positivas, con todas las incorporaciones, a las que les gusta trabajar. Es un nuevo reto», indicó Toribio, cuyo objetivo pasa por «pelear» frente a todo y todos los que se ponga por delante.

«Hemos demostrado, sin complejos, que nos podemos medir a cualquiera, luego, ganar... somos conscientes de que es deporte. Tenemos nivel para competir», relató.

El primer rival, uno de los punteros de la Superliga, el Almería. «Compagina jugadores veteranos, con bastantes títulos, como Jorge Fernández (central) y Borja Ruiz (central), e incorporaciones como la de Pepe Villalba (receptor), «que mejora lo que hay», Fran Iribarne (receptor), Ángel Rodríguez (opuesto), Bernardo Westerman (colocador), entre otros.

«Es un equipo de garantías y nos pondrá las cosas difíciles. Al ser la primera jornada para todos es complicado porque todos querremos hacerlo bien», anunció Toribio.

Además del partido entre el conjunto soriano y el almeriense, la Superliga se inicia con el enfrentamiento entre el CV Guaguas, que defiende el título liguero, y el Cisneros Alter La Laguna, en un primer derbi canario. Los debutantes UC3M Voleibol Leganés y Servigroup Playas de Benidorm se estrenarán en la categoría ante su afición contra Conqueridor Valencia y CV Melilla, respectivamente.

El Pamesa Teruel e Instercap Asisa Tarragona SPSP pelearán por los primeros tres puntos en una jornada que se completa con el enfrentamiento entre el Bus Leader San Roque grancanario y Conectabalear CV Manacor.

Omar Hoyos (puertorriueño) y Mikal Kalstad (noruego), receptores del Grupo Herce Río Duero Soria Voleibol, se presentaron en sociedad como dos refuerzos para el equipo soriano en su intento de asalto a todas las competiciones abiertas durante la temporada, como reconoció Hoyos.

«Estar aquí es emocionante. Nuestro primer objetivo es el partido contra Almería y luego seguir paso a paso hasta clasificarnos para la Copa del Rey. Tenemos también el compromiso de la Supercopa, que intentaremos ganar», señaló el jugador procedente de Teruel.

«La Superliga será competida con rivales como Guaguas, Almería, Teruel, Manacor...»,, anunció el receptor, que se definió como un jugador con un buen saque y dañino en ataque.

Su compañero, Kalstad, se definió como un jugador ágil capaz de compaginar todas las facetas de su posición: recibir, defender, atacar... «Con Alberto (Toribio) he mejorado en todos los aspectos», comentó.

La de Soria es su primera aventura fuera de Noruega donde ha jugado con la selección y ha adquirido experiencia competitiva para desarrollarla en la liga española a la que calificó de «buena».