Noviembre arranca con triple exigencia para el Balonmano Soria

El Balonmano Soria ha recobrado la confianza después de ganar con solvencia el pasado sábado a Zaragoza y por delante tiene un inicio del mes de noviembre que se presenta clave para sus intereses. En Liga visita al colista Alcobendas, el próximo sábado a partir de las 20.00 horas, en una gran oportunidad para conseguir la primera victoria a como visitante y después tiene el doble enfrentamiento ante Anaitasuna, primero en la Copa del Rey y más tarde en la competición liguera.

La victoria frente a Zaragoza ha llegado para el BM Soria en el momento más apropiado ya que ponía fin a una racha de tres derrotas seguidas. Borrón y cuenta nueva para el conjunto de Oriol Castellarnau, que tiene como gran objetivo conseguir la salvación en División Honor Plata. Dos puntos de oro ante los aragoneses que permiten ver el horizonte más despejado y que hacen que el partido de la octava jornada en Alcobendas se afronte con total optimismo.

En las filas sorianas están convencidos de vencer en la localidad madrileña a un rival que cierra la clasificación con cero puntos. Siete derrotas en siete encuentros que hacen que sea el equipo propicio para que el BM Soria logre el tercer triunfo de la temporada, el que sería el primero a domicilio.

Ganar en Alcobendas podría suponer escalar algún puesto en la tabla y dejar la penúltima plaza que vienen ocupando los amarillos. Daría a las a un BM Soria que tiene una primera semana de noviembre de lo más apretada ya que el miércoles recibirá en el San Andrés al Anaitasuna de Pamplona en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Todo un premio para el club el poder jugar por segunda vez en su historia en el torneo del KO.

Solventada la Copa del Rey y con poco tiempo para descansar llegará la novena jornada de Liga el sábado 8 de noviembre, también en el San Andrés y también ante Anaitasuna. Unas fechas muy importantes para este BM Soria que necesita de alegrías para mostrar todo su potencial.