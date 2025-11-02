En el mejor momento del Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia transita por su mejor momento de la temporada. Tres victorias consecutivas, dos en Liga y una en Copa, así lo acreditan.

Desde el empate sin goles con el último clasificado, el Sámano, que precipitó la destitución de Abel Segovia y la contratación de Ángel Rodríguez, el conjunto rojillo no conoce otro resultado que la victoria.

El nuevo entrenador ya quiso dejar claro que el mayor protagonismo de la reacción y de la dinámica ganadora se debe a los jugadores y no tanto a él. «En 15 días que llevo en Soria no se construye un equipo», admitió el técnico, consciente de que en el futuro su intervención en el grupo debe notarse.

Rota la tendencia fatalista, la dinámica ganadora le ha llevado a clasificarse a tres puntos de la promoción de ascenso. Una escalada necesaria para no descolgarse de la lucha por situarse entre los mejores del grupo.

Objetivo irrenunciable en el entorno del club numantino, lo que le llevó a sus dirigentes a dar un cambio desde el banquillo. La reacción, de momento, le ha permitido impulsarse hacia posiciones más acordes a esas necesidades.

La intención es la de prolongar el estado de gracia pese a las dificultades que se encontrará el grupo de Ángel Rodríguez por el camino. El Valladolid Promesas espera en la siguiente parada con el ánimo de frenar el momento dulce de los rojillos.

El Numancia cuenta con el factor cancha a su favor. En Los Pajaritos se ha hecho fuerte y ha cimentado la base de su éxito. Se ha dejado, únicamente, dos puntos de la docena que se han disputado en el coliseo rojillo. El Sámano, último clasificado cuando visitó Soria, rascó un empate.

El Rayo Cantabria, la Gimnástica Segoviana y el Salamanca UDS se marcharon inéditos de Los Pajaritos, al igual que el Arenas de Getxo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Fuera del territorio soriano es diferente, aunque en la jornada anterior, en Luanco ante el Marino, consiguió acabar con la dinámica de resultados desfavorables.

Algo lógico en un equipo confeccionado de cara a estar entre los mejores. Queda mucho por delante y un trabajo ingente por desarrollar. Llegarán momentos malos y reveses que superar, pero ahora el momento sitúa al Numancia en lo mejor de la temporada. Prolongarlo depende de una buena respuesta ante el Promesas.