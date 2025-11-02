Eficaz remontada del Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Numancia prolonga su mejor momento de la temporada con una victoria, 3-1, sobre el Real Valladolid Promesas, capaz de adelantarse en el marcador en la primera parte, con mucha fortuna en el gol de Sergi Esteban por el desvío de Ian Olivera despistando al portero rojillo, Miguel Ángel Abad, y derrumbarse en la segunda, que la jugó en inferioridad por la expulsión del autor del gol inicial, justo antes del descanso.

Cristian Delgado se vistió de goleador y con dos tantos, uno de cabeza y el segundo en un tiro cercano a la portería rival, abanderó la remontada. A falta de la aparición del mejor valor ofensivo, Jony, inédito y muy desconectado en ataque, el centrocampista comandó a sus compañeros para certificar la cuarta victoria (tres en Liga y una en Copa) de la recién inaugurada era Ángel Rodríguez.

El tercer gol lo marcó el capitán, Javi Bonilla, al transformar una pena máxima cometida sobre Dani García. La puntilla al Promesas. El filial pucelano, sin embargo, se pudo enganchar al enfrentamiento de haber aprovechado una gran ocasión de Carvajal justo antes de alcanzarse el minuto 80. Su lanzamiento, cruzado, se marchó fuera cuando parecía lo más difícil. Abad, superado, observó la trayectoria del balón sin poder oponerse. Sí lo hizo en dos ocasiones posteriores con dos intervenciones de mérito.

La ventaja era ya de dos goles, pero la reacción pucelana podía haber condicionado los últimos minutos del choque. El susto se quedó en eso y el Numancia mantuvo la distancia en el marcador sin más sobresaltos. Tiempo para contemporizar y esperar el pitido final.

Un gol en contra y la superioridad numérica espolearon al Numancia, siempre convencido en su empeño de cercar la portería contraria aunque sin apenas ocasiones ni fruto. Mucho dominio del balón con mucho orden defensivo, solo alterado en una acción aislada, algún intento de contragolpe y las acciones finales casi a la desesperada de un rival superado por el juego rojillo, su determinación y la superioridad de efectivos en el terreno de juego.

A partir de ahí, la remontada se planteó como una cuestión de tiempo. Cayó por su propio peso. En algunas ocasiones no ocurre, en muchas de ellas se ha visto inmerso el Numancia, pero su actual dinámica ayuda a contradecir todo lo desfavorable. Con el viento a favor desde hace poco tiempo.

Desde el inicio del encuentro, mucha posesión del Numancia y escasas aproximaciones a los dominios del Promesas. La mala suerte envolvió el gol del conjunto pucelano, con apenas llegadas al área de Abad, sustituto de Joel, baja por unos problemas en la clavícula. Ian Olivera intentó interceptar el lanzamiento de Sergi Esteban desviando el balón y despistando al portero rojillo.

Demasiado premio para la tropa de Javi Baraja cuando durante la primera parte se dedicó a defender e intentar salir en alguna contra. Sin iniciativa. Las defensas se habían impuesto a los ataques en ambas áreas. Sin incidencias notables, a excepción del gol visitante, y sin intervenciones reseñables de los dos porteros.

El Numancia intentó mandar desde el principio. Presión arriba aunque con un nivel más bajo de intensidad que en partidos precedentes y sin el toque de agresividad y velocidad necesarios para superar las líneas del sistema defensivo de su oponente. En las disputas, se mostró superior con recuperaciones, aunque sin consecuencias en el área contraria. Sin ocasiones de gol en la primera media hora del choque.

Ningún sobresalto hasta el tanto de Sergi Esteban, que no finalizó la primera parte por ser expulsado. Dos acciones del goleador le llevaron a los vestuarios instantes antes que sus compañeros. Expulsión por doble amarilla.

El primer acto concluyó con las buenas intenciones numantinas, sin éxito, y con la ventaja del Promesas, fruto de una acción aislada y plena de fortuna. El gol se gestó en un tiro tocado por Ian Olivera y desviado lo justo para que Abad no pudiera neutralizarlo.

Mucho dominio rojillo apenas con llegadas al área rival y con Jony desconectado pese a los intentos de ponerle balones desde los costados, tanto Juancho y Héctor Peña, en primera instancia cuando la tropa de Ángel Rodríguez juega por fuera y aprovecha también las llegadas de los laterales, Bonilla y Alain García, como los intentos de Jannick o Cristian Delgado cuando las aproximaciones se presentan por dentro.

En la reanudación, con un efectivo más, el Numancia apretó a su oponente con una mayor presión. El empate se gestó por la banda izquierda con un centro de Juancho y remate de cabeza de Cristian Delgado en una llegada desde la segunda línea de ataque.

Repitió el centrocampista a pase de Héctor Peña desde las proximidades del área pequeña y certificó la victoria, tercera consecutiva en Liga, Bonilla desde los once metros. Nueve puntos para el Numancia de la mano de Ángel Rodríguez en una remontada de raza, confirmando el mejor momento del equipo soriano.