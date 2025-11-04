El Numancia escala hasta la promoción

Jannick conduce el balón durante el partido del Numancia con el Real Valladolid Promesas.MONTESEGURO FOTO

El Numancia mantiene su mejor momento de la temporada con una racha de tres partidos consecutivos ganados en Liga, cuatro sin perder, añadiendo el empate anterior frente al Sámano (0-0, con el último clasificado en el momento de su visita a Soria), pese a que este resultado precipitó el despido de Abel Segovia y la contratación de Ángel Rodríguez.

Cinco en total, contando la victoria en Copa. Nueve puntos más. Impulso a puestos de promoción de ascenso desde la zona tibia de la clasificación del Grupo 1.

Los partidos ganados del Numancia superan, cinco, a la suma de los empatados y perdidos, cuatro. Ha pasado en tres jornadas de registrar ocho puntos a doblar esa cifra, 17, en una escalada triunfal.

La suma de puntos también le ha permitido reducir distancias con sus inmediatos superiores, además del propio frenazo de los primeros clasificados.

Antes de los tres últimos encuentros en la jornada sexta, el Numancia se distanciaba con el líder, el Deportivo Fabril que no se había dejado ningún punto en juego, a diez (18 puntos).

Completada la última jornada la novena, la diferencia se ha reducido a dos por los continuos tropiezos del primer clasificado, ahora con 19 puntos.

Tres equipos se cuelan entre el grupo de Ángel Rodríguez y el filial del Deportivo: Vetusta (19 puntos), Segoviana (18) y Bergantiños (18). La zona de descenso se aleja a nueve puntos, frontera marcada por el Burgos Promesas (8) en la decimocuarta posición.

La dinámica ganadora y la continua escalada se ponen en juego en el siguiente compromiso numantino, que visita el feudo del Real Ávila, ubicado en la sexta posición con sus mismos puntos.

Un partido entre dos de los representantes castellanos de la categoría sin un claro dominador por situarse ambos en posiciones similares. La dinámica rojilla puede definir el choque.