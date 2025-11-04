Marta Pérez aborda la relación entre salud menstrual y deporte en el Museo de la Evolución Humana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La atleta soriana internacional y licenciada en Medicina Marta Pérez Miguel ofrecerá este miércoles, 5 de noviembre, una charla divulgativa ‘Salud menstrual y deporte: aprendizaje desde la ciencia y la experiencia’, en el marco del XXI Cross Internacional de Atapuerca dentro del X Encuentro Formativo ‘Corre y Aprende’ en el Museo de la Evolución Humana (MEH), organizado por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos, en colaboración con el MEH.

El X Encuentro Formativo ‘Corre y Aprende’ es una iniciativa orientada a promover la divulgación científica y deportiva entre atletas y ciudadanía. La segunda y última sesión del ciclo tendrá lugar este miércoles, 5 de noviembre, a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH, con entrada libre hasta completar el aforo de 215 plazas, informa Ical.

Pérez Miguel cuenta con una destacada trayectoria como deportista. Ha sido finalista en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y de Europa, récord de España en 1.500 metros y siete veces campeona nacional absoluta en dicha distancia. También ha logrado la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo. Su formación médica le ha permitido abordar el deporte desde una doble perspectiva: la científica y la vivencial.

Durante la charla, compartirá su experiencia en la alta competición y divulgará conocimientos clave sobre cómo adaptar los entrenamientos a las distintas fases del ciclo menstrual para optimizar el rendimiento deportivo. Su intervención se dirige no solo a atletas de élite, sino también a deportistas aficionadas, entrenadores, profesionales del ámbito de la salud y personas interesadas en un enfoque integral del deporte.

Esta actividad forma parte de la programación cuatrimestral del MEH, y consolida la colaboración entre el IDJ y el MEH en favor de la divulgación y la promoción de la salud y el deporte. Con esta segunda conferencia, el IDJ de la Diputación de Burgos cierra el ciclo ‘Corre y Aprende’, reafirmando su apuesta por un deporte informado, saludable y accesible para todos los públicos. En el marco del Cross de Atapuerca, estas iniciativas complementarias contribuyen a enriquecer el evento y a fomentar una cultura deportiva basada en el conocimiento y el bienestar, según subrayaron este martes desde la organización.