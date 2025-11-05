El BM Soria recibe en Copa al Anaitasuna

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Semana de Copa del Rey y de Liga. Semana del Anaitasuna. El BM Soria mide fuerzas con el equipo navarro en ambas competiciones.

El primer capítulo del doble enfrentamiento llega hoy, San Andrés 20.00 horas, en la primera eliminatoria copera a partido único. El segundo capítulo se presentará el próximo sábado, 18.00 horas, también en feudo amarillo.

Dos enfrentamientos en dos competiciones dispares con las diferencias marcadas en la liga. El BM Soria suma tres victorias, dos de manera consecutiva, mientras que el Anaitasuna ocupa la séptima posición con nueve puntos, tres más que el conjunto soriano.

El choque con el Anaitasuna adquiere una relevancia notable al manifestarse en el mejor momento de la temporada del BM Soria, que ha abandonado la penúltima posición de la clasificación de la División de Honor de Plata con dos partidos ganados de manera consecutiva.

Los de Oriol Castellarnau igualan a puntos con el Trops Málaga, Base Oviedo, Club Cisne y Barça Atletic. El BM Zaragoza se distancia un punto y el Eivissa, dos, en una competición que tomará protagonismo el fin de semana una vez se dispute hoy la Copa del Rey.