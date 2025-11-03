El Balonmano Soria sigue su escalada y suma su segunda victoria consecutiva

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ha dado un nuevo paso adelante en su lucha por la permanencia tras imponerse este sábado al BM Alcobendas por 25-28 en el Pabellón de los Sueños. El conjunto soriano, que venía de vencer al Zaragoza en la pasada jornada, encadena así su segunda victoria consecutiva, algo que no había logrado en toda la temporada.

El equipo partía penúltimo con solo 4 puntos, pero su triunfo en Madrid le permite mirar el futuro con optimismo. Enfrente estaba un Alcobendas hundido en la tabla, último con cero puntos y sin conocer aún la victoria, que pese a su empeño no logró frenar la reacción amarilla.

El choque fue intenso desde el inicio. El Soria arrancó más enchufado, liderando los primeros parciales (2-5 al minuto 10). Alcobendas, empujado por su público, logró igualar momentáneamente el marcador, pero los sorianos llegaron al descanso con una ligera ventaja (12-14).

En la reanudación, el conjunto visitante mostró mayor solidez defensiva y temple en ataque. Martín y Henrique, ambos con seis goles, lideraron la ofensiva soriana, bien secundados por Sergio Sarasola (5 tantos) y Marcos Vinicius, que volvió a marcar y amplía su cuenta como máximo goleador de la categoría con 63 tantos.

El tramo final fue de nervios. Alcobendas apretó hasta el 23-26, pero el Soria resistió con temple y cerró el partido con el 25-28 definitivo. El vestuario celebró una victoria que sabe a respiro, dejando al equipo con 6 puntos y una dinámica claramente ascendente.

Por su parte, Alcobendas sigue sin sumar en ocho jornadas, último con cero puntos, y cada vez más comprometido en el fondo de la tabla.

La próxima semana, el BM Soria recibirá al Anaitasuna, equipo de mitad de tabla, en un encuentro que puede consolidar la recuperación de los sorianos. Si mantienen el nivel mostrado en Alcobendas, el sueño de la permanencia volverá a ser posible en Soria.