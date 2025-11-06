Los sorianos Daniel Botijas y Miriam Martínez compiten en el Regional de caza menor con perro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos Daniel Botijas y Miriam Martínez serán este sábado los representantes de la provincia en el Campeonato de Castilla y León de Caza Menor con Perro, competición que se celebra en el coto Santa Cristina de Valmadrigal, en León. Ismael Miranda irá al Regional como suplente. Pedro Enrique Pascual fue el campeón el Provincial, pero no asistirá al Regional.

De nuevo ha sido el coto de Santa Cristina de Valmadrigal, en León, el elegido por la Federación para realizar el Campeonato de Castilla y León de Caza Menor con Perro. Este coto, gestionado por el Club de Cazadores Riomonte, dará cita a los mejores cazadores de Castilla y León para competir por el título autonómico de la modalidad, tanto en la categoría de hombres como de mujeres.

Aunque el viernes se esperan lluvias y tormenta, la previsión meteorológica para el sábado es en principio favorable para la caza,. El terreno sobre el que se realiza la competición es típico de la campiña cerealista castellana, con cultivos de maíz.

La especie principal del acotado es la perdiz, que tendrá la limitación de capturas establecida en el plan cinegético del coto. La organización ha determinado reducir también la duración de la competición a 5 horas. La liebre no se podrá abatir en este campeonato dada la situación de la especie.

La dirección de la prueba estará a cargo del Presidente de la Comisión de Caza Menor con Perro en Castilla y León, Claudio Sánchez, al que apoyará el equipo de la Delegación Provincial de León y del Club Riomonte, que dirige Miguel Fierro.

La concentración de participantes, jueces y organización se realizará el mismo día de la prueba en el Hostal el Tropezón, de Matallana de Valmadrigal, a las 7,30 horas. El Campeonato se iniciará a las 9 y tiene prevista su finalización a las 14 horas.