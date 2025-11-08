El Balonmano Soria tropieza en la misma piedra al perder de nuevo ante Anaitasuna (28-30)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria también perdía en Liga ante Anaitasuna en un encuentro que se iba para Pamplona por 28-30 y que era la continuidad de la eliminación de los sorianos en la Copa del Rey. Tropiezo en la misma piedra para un conjunto amarillo que ve como se rompe una racha de dos victorias ligueras para seguir en la zona baja de la clasificación de esta División de Honor Plata.

El guión del arranque del partido fue similar al de Copa del pasado miércoles ya que el BM Soria tenía un gran inicio para ponerse con una renta jugosa de (10-6). Anaitasuna reaccionaba para empatar a 10 y para tomar la delantera en el marcador con 13-15. Los de Oriol Castellarnau apretaban los dientes para marcharse al descanso con empate a 16.

Ya en la segunda parte, BM Soria se ponía con ventaja ante un rival que pisaba el acelerador para voltear el marcador del San Andrés y ponerse con una renta de 23-27. Cuando parecía que Anaitasuna tenía encarrilada la victoria llegaba la reacción soriana que dejaba el electrónico en un apretado 27-28 a falta de cinco minutos. Vinicuis era clave en esta mejoría ofensiva de los locales con nueve goles marcados. El encuentro estaba en un puño y el BM Soria tenía dos ataques para empatar a 28, pero dos pérdidas de los sorianos iban a ser definitivas para que Anaitasuna se llevase los dos puntos del San Andrés. La semana que viene, visita a Puerto Sagunto, cuarto clasificado de Plata.