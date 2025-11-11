El Campo a Través de Soria reunirá el domingo en Valonsadero a más de un millar de atletas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Más de un millar de atletas se darán cita este domingo en Valonsadero con motivo de la celebración de la 31 edición del Campo a Través Internacional de Soria, un evento que fue presentado este martes en el Módulo del Caep y que contará con un presupuesto de 80.000 euros. Los puntos álgidos de la mañana dominical llegarán a las 13.25 horas con la carrera senior femenina y a las 14.00 horas con la masculina.

En la presentación del cross participaron la delegada de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio; el teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz; el gerente del Caep Soria, Ramón Martínez; el diputado de Deportes de Diputación, Sergio Frías; el comandante de la Guardia Civil, Ángel Cebrián; y la delegada de la Federación de Castilla y León de Atletismo, Edurne Ortte. Todos ellos coincidieron en la importancia de la prueba para Soria y destacaron el hecho de que un año más mantenga el distintivo de categoría oro.

Las primeras de las carreras comenzarán a las 10.15 horas con la participación de las categorías inferiores. Ya a las 12.35 horas será el turno para el cross popular "en el que hay un importante incremento de participación femenina", destacó Orte. A esa hora también será la salida de la 62 edición del Nacional del campo a través de la Guardia Civil, así como la del Regional de discapacidad intelectual y de la marcha solidaria a favor del síndrome de Gravet. "Un síndrome del que hay un caso en la provincia de Soria, concretamente en Ólvega", indicó Orte.

Respecto al Nacional de la Guardia Civil, Ángel Cebrián dio los detalles de la prueba e indicaba que 30 agentes, 19 hombres y 11 mujeres, buscarán la clasificación de cara otras carreras internacionales. En esta nómina de atetas destaca Marina Girona, agente de la Comandancia de Soria.

La mañana dominical continuará con su desarrollo y ya a las 13.25 horas llegará una de las carreras más esperadas como es la senior femenina en la que las favoritas serán Sheila Jebet, Likina Amebaw, Mandoi Kimuge y Odile Nintije. En la nómica de atletas españolas destaca la presencia de la soriana Marta Pérez.

A las 14.00 horas será e turno para los seniors masculinos, con los africanos como los grandes candidatos a la victoria. Rodrige Kwizera y Martín Kiprotich están en todas las quinielas para ganar en Valonsadero. Entre los españoles destacan Thierry Ndikumwenayo y Daniel Arce. También correrá el soriano Hugo de Miguel.

Serán dos carreras de lo más atractivas ya que los atletas buscarán dar lo mejor de sí porque la cita de Valonsadero es clasificatoria para el Campeonato de Europa de Portugal y para el Mundial de Estados Unidos.

Actividades para la tarde del sábado

Como aperitivo a las carrera del domingo, la Delegación Soriana de Atletismo ha organizado una serie de actividades para la tarde del sábado. El programa comenzará a las 17.00 horas con un entrenamiento para mujeres que tendrá lugar en la plaza de las Mujeres de la capital soriana. El Centro Cultural Gaya Nuño será el escenario de dos conferencias, una de la nutricionista Marta Calonge y la otra del corredor de montaña Daniel Izquierdo. A las 19.30 horas se llevará a cabo la presentación de los atletas más destacados que competirán en Valonsadero.