Inicio esperanzador del Grupo Herce Río Duero Soria

Momento de satisfacción en el seno del Grupo Herce Río Duero después de un inicio de la Superliga esperanzador, así se desprende del repaso realizado ayer por su técnico, Alberto Toribio, habitual todas las semanas para tratar la actualidad del equipo celeste.

«Las sensaciones son buenas, tanto a nivel del resultado frente al Teruel, donde no hemos ganado muchas veces, como de las formas», analizó el entrenador. «Realizamos el mejor juego de lo que llevamos de temporada», confirmó.

«No era previsible este inicio porque nos faltaba un poco de tiempo y porque tenemos un gran margen de mejora con mucho trabajo por delante», expuso Toribio, tajante en lo que se refiere a las diferencias en la clasificación.

«Todavía resta mucho para hablar de una brecha clasificatoria. Hay un salto pequeño entre los cuatro primeros, ganadores de todos los partidos, y el quinto. No tengo la sensación de que sea definitivo y más cuando algunos de los equipos se encuentran en construcción. No es insalvable para ellos. Es pronto. Sí es cierto que el primer objetivo lo tenemos encauzado», aseguró.

Ese objetivo no es otro que la clasificación para la Copa del Rey al finalizar la primera vuelta de la Superliga. El siguiente objetivo será la final de la Supercopa a finales de diciembre en Valladolid. «Es una motivación especial por ser en mi ciudad y porque nos jugamos a un partido un título. Estoy contento por el cambio de fecha y por la sede haciéndolo coincidir con la Copa de España donde estarán presentes los niños», destacó el técnico.

Ese partido se jugará frente al CV Guaguas, dominador el pasado ejercicio tanto en la competición liguera como en la de Copa. Para Toribio, el conjunto canario es este año superior a la versión del pasado. «Las diferencias con Guaguas son mayores. Tiene mejor equipo. Es más competitivo. Ha cambiado a suplentes por titulares con la incorporación, por ejemplo, de Juantorena. Ha mejorado en juego y en la inversión económica lo que le ha valido para eliminar en Champions al Olympiacos», recordó.

Su siguiente paso será jugarse el puesto en la máxima competición frente al Levski de Sofía, el próximo miércoles a las 19.00 horas en el Arena.

Pero todo esto queda en un segundo plano cuando mañana se presentará en Los Pajaritos, 19.30 horas, el siguiente rival del Grupo Herce, en la cuarta jornada de la Superliga, el Voleibol Leganés.

No es un desconocido para la tropa de Alberto Toribio. Tres enfrentamientos en pretemporada hablan del roce y el conocimiento entre ambos conjuntos. Nunca un partido de preparación se puede equiparar a uno de competición con los puntos en juego. «Un rival incómodo», lo calificó.

«Todos los partidos que hemos jugado se han cerrado con resultados ajustados. Se han reforzado bien. Nos equivocaríamos si lo analizamos como un rival recién ascendido. No es una ninguna sorpresa porque es un equipo de garantías», explicó el técnico que no podrá contar con Alejandro Villalba con un proceso vírico.