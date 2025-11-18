La frustración del CD Numancia

Los jugadores del Coruxo celebran la victoria y los del Numancia se lamentan de la derrota.MONTESEGUROFOTO

Cuando todo le venía de cara, al CD Numancia se le frustró sus esperanzas ante el Coruxo con el que perdió el pasado domingo en Los Pajaritos.

Primera derrota en el coliseo rojillo y tres puntos que volaron de Soria en el último instante del encuentro.

El conjunto soriano se adelantó en el marcador con un tanto de Juancho en la segunda mitad del enfrentamiento, superada la hora de juego en la que no ofreció su mejor versión, todo lo contrario, pero aun así consiguió ponerse en ventaja en el marcador gracias a una acción de Juancho apoyada en Jony antes de mandar el balón a la red del equipo rival.

Lo más complicado se había logrado viendo la dificultad de llegar a ese punto en los minutos anteriores.

La fortaleza de Los Pajaritos se sostenía. Diez minutos después, la consistencia defensiva se resquebrajó con el empate del Coruxo. Lo que parecía un impulso hacia una dimensión más cercana a los primeros puestos del Grupo 1 de Segunda Federación se quedó en la intención.

El Numancia sufrió otro varapalo con el segundo gol en contra, cuando se encontraba en superioridad de efectivos, frustrando sus esperanzas de recortar puntos y posiciones. El fortín se diluyó.

La derrota le ha llevado a perder uno de los puestos de promoción de ascenso, alejándole del líder de la competición, la Gimnástica Segoviana, hasta los seis puntos cuando antes de la jornada precedente partía de cuatro respecto al primer clasificado, el Oviedo Vetusta, derrotado por el Ourense y desplazado a la tercera posición.

El Numancia es sexto con 18 puntos cumplidas las once primeras jornadas de la competición. En estos momentos, el equipo de Ángel Rodríguez, que sufre la primera derrota de la temporada desde su llegada a Soria, se encuentra fuera de la zona de promoción de ascenso, a dos puntos.

El quinto clasificado es el Bergantiños, mientras que por encima del conjunto gallego se clasifican el Real Ávila, cuarto con 21 puntos, el Oviedo Vetusta, tercero con 22 y el Deportivo Fabril, segundo con 23. Todo muy apretado y con mucho campeonato por delante.

La próxima oportunidad de seguir en la lucha por no ceder más espacio se fija el próximo sábado, 16.30 horas, en un duelo castellano entre los pupilos de Ángel Rodríguez y el Burgos Promesas, filial del conjunto de Segunda división. El rival de los numantinos se ubica en la decimotercera posición con diez puntos.

Este puesto es significativo porque su inquilino deberá disputar una eliminatoria de permanencia en el caso de terminar en ese lugar como uno de los cuatro peores de los cinco grupos de la categoría. El Burgos Promesas lucha por huir del descenso, pero a su vez de no verse atrapado entre los señalados en la pelea por la permanencia.

La frustración del Numancia se centra en la derrota, lo más señalado, y en la pérdida de su condición de imbatido en Los Pajaritos, además de ceder en su intento de escalada. La remontada del Coruxo refleja los problemas de la tropa de Ángel Rodríguez para dominar el enfrentamiento y sostener un resultado favorable y más con el segundo gol ya que estaba en superioridad numérica. Su juego, en los que no se observó los registros demandados por el técnico, no ayudó.