Victoria del equipo soriano en su estreno

El Cañada Real Sporting Santo Domingo se mostró muy superior al Agustinas de Valladolid en el estreno de la Segunda División Femenina de Castilla y León y logró una cómoda victoria en el Polideportivo de Los Pajaritos por 3-0 (25-14, 25-15 y 25-11).

El combinado dirigido una temporada más por Juan Ignacio Osuna cuajó un partido tan serio como completo y no se contagió del ritmo de sus rivales, que debutan esta temporada en la categoría.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo jugó en Primera División en la campaña 2023-2024 y aspira en la presente a codearse con los mejores equipos de la Segunda División. Frente al Agustinas, las sorianas acumularon un número de errores -sobre todo desde la línea de saque- superior al habitual, aunque propio del primer partido oficial de la temporada.

Juan Ignacio Osuna realizó muchos cambios a lo largo de la contienda, pese a lo que las prestaciones del Cañada Real Sporting Santo Domingo no se resintieron ni lo más mínimo.

Es más, jugadoras como las juveniles Claudia Esteban o Sofía Romero también aportaron su granito de arena a una victoria coral y merecida.

También participaron en el duelo ante el Agustinas otras nueve jugadoras: Lorena Alonso, Alba Aldea, Camila Silvera, Beatriz Jiménez, Alba González, Silvia García, Nerea Solana, Lara Ferreiro y María Gómez. La convocatoria la completaba Jimena Martínez.

Siete de estas jugadoras son todavía júniores o juveniles, lo que deja clara la juventud que atesora esta campaña el primer equipo femenino del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria.

El retraso en el inicio de las competiciones regionales ha motivado que la pretemporada del Cañada Real Sporting Santo Domingo se haya alargado hasta las once semanas. Fue el 1 de septiembre cuando comenzó el trabajo físico de las sorianas, cuyos primeros entrenamientos con balón se desarrollaron a mediados de mes.

Juan Ignacio Osuna consiguió que las ganas de competir de una rejuvenecida plantilla no se tradujeran en precipitaciones. El Cañada Real Sporting Santo Domingo volverá a jugar como local este domingo, en la segunda jornada, en la que su rival, a las 18.00 horas en Los Pajaritos, será el Río Duero. Sus demás adversarios en la Primera Fase serán el Segovoley, el Muralla de Ávila, el Club Voleibol Burgos y el Maristas La Inmaculada de Valladolid.