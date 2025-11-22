El San José femenino se frota las manos ante la visita de la Segoviana, rival que lo ha perdido todo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cualquier otro resultado que no sea una goleada a favor del San José femenino ante la Gimnástica Segoviana sería una sorpresa en el partido de la jornada décima de la Tercera Federación, enfrentamiento que tendrá lugar este sábado a partir de las 15.45 horas en el anexo de Los Pajaritos. Uno de los mejores equipos del Grupo VIII como es el soriano recibe la visita de un colista que ha perdido los nueve compromisos que ha disputado.

La chicas de Hugo Palomar encadenan tres victorias seguidas y con 18 puntos son terceras, con un colchón de dos sobre su más inmediato perseguidor, el Capiscol burgalés, y con una desventaja de seis puntos sobre el Salamanca que es segundo y de nueve respecto al líder Villa de Simancas.

Las diferencias entre sorianas y segovianas son abismales y se deberán reflejar a lo largo de los noventa minutos. Este San José se está adaptando muy bien a la nueva categoría al haber logrado seis victorias en nueve jornadas.