El líder Grupo Herce Soria quiere seguir inmaculado en su visita a la pista de San Roque

Este Grupo Herce Soria está ilusionando a sus aficionados y este sábado desde las 19.30 horas en Canarias buscará continuar con su pleno de victorias y de puntos cuando la Superliga alcanzará ya su jornada quinta. Enfrente estará un San Roque que en Las Palmas ya fue capaz de doblegar por 3-1 al Unicaja Almería y que hará que los celestes se tengan que emplear a fondo para traer a Soria los tres puntos.

Conociendo a Alberto Toribio, el Grupo Herce viajará sin ningún tipo de confianza al saber que San Roque está en un buen momento y que ante sus aficionados se convierte en todavía más peligroso. Sin confianzas y con los cinco sentidos rindiendo al máximo nivel para seguir en la zona cabecera de la clasificación.

Los sorianos daban buena cuenta el pasado fin de semana del UC3M Voleibol Leganés en otro partido sólido y en el que el rival no tuvo la oportunidad de dar la sorpresa. Grupo Herce volvió a exhibir un gran nivel de voleibol en todas sus facetas para alcanzar la cifra de doce puntos en la tabla.

Doce de doce para una escuadra soriana que arrancaba la competición superando holgadamente a Unicaja Almería y que no tenía problemas para ganar 0-3 en su primer desplazamiento del curso a la cancha del Sant Pere y Sant Pau de Tarragona. Victoria contundente en Los Planos de Teruel y otro triunfo contra Leganés que hace que este Grupo Herce se esté codeando con los mejores de la Superliga a las primeras de cambio.

San Roque medirá este gran estado forma de los celestes en lo que está siendo un inicio brillante de la temporada. Cisneros La Laguna será el último rival de los sorianos en noviembre antes de que la primera semana de diciembre arranque con un partido intersemanal para el Grupo Herce con la visita a Soria de Manacor. El enfrentamiento tendrá lugar en Los Pajaritos el miércoles 3 de diciembre a partir de las 20.00 horas.