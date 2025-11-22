El Balonmano Soria sigue dilapidando ventajas para sufrir una nueva derrota ante Cisne (31-32)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria fue una jornada más ‘el patito feo’ al perder ante Club Cisne por 31-32 en un partido en el que dilapidó una jugosa renta de hasta seis goles en los primeros compases de la segunda parte (23-17).

Un guión que se viene repitiendo en el equipo de Oriol Castellarnau, que es capaz de someter al rival de turno en momentos puntuales de los encuentros para acabar cediendo ante el empuje adversario.

Ante Club Cisne se repitió la historia ya que los sorianos siempre fueron por delante en el marcador para acabar hincando la rodilla ante sus aficionados.

Una vez más Vinicius con ocho tantos fue el máximo goleador de los amarillos, insuficiente para mantener el tú a tú ante los gallegos en los minutos finales. El próximo domingo visitan al San Pablo de Burgos.