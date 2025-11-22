El San José Femenino le mete media docena de goles a la Segoviana, colista con cero puntos

El San José Femenino no tuvo piedad del colista, una Segoviana que ha perdido todos los partidos jugados.Mario Tejedor

Color verde en el anexo de Los Pajaritos con la contundente victoria por 6-0 del San José femenino ante la Gimnástica Segoviana, un equipo que es colista con cero puntos en las diez jornadas disputadas en esta Tercera Federación. Las sorianas no tuvieron piedad en un encuentro que ya tenían sentenciado al llegar al descanso con un esclarecedor 4-0.

'A perro flaco todo son pulgas' y es lo que le pasó a una Gimnástica Segoviana que se marcaba en propia puerta el 1-0. Las visitantes supieron aguantar los siguientes minutos con la derrota por la mínima, pero la recta final de la primera parte fue nefasta para sus intereses con los goles de Maia, Laura y Silvana.

Ya en la segunda mitad, Marina hacía un doblete para redondear un 6-0 que pudo ser más amplio si el San José no hubiera aflojado en su ritmo en los últimos 20 minutos de este segundo acto.