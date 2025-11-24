Daniela Corchón se proclama campeona de España sub 19 en dobles mixtos

Daniela Corchón en lo más alto del podio como campeona de España con su compañero Alejandro Gállego.HDS

El Pabellón Carolina Marín de Huelva fue el mejor escenario para coronar a la joven soriana Daniela Corchón como campeona de España de bádminton en la categoría sub-19. La modalidad que le ha dado la gloria fue la de doble mixto, que había preparado a conciencia con especial dedicación, y en la que hacía dupla con el jugador del Club Bádminton Huesca, Alejandro Gállego.

Ambos, formando pareja desde varias temporadas anteriores eran los actuales subcampeones de España, con varias victorias en Másters Nacionales y, partiendo como segundos cabezas de serie, eran de facto, una de las parejas favoritas al oro.

La competición de ambos fue de menos a más según crecía el nivel de sus rivales y, tras vencer todos los encuentros por dos juegos a cero, tenían puesta toda su atención en la final que estaba programada para las nueve horas de la matinal del domingo.

El primer set no comenzó con las mejores sensaciones para Daniela y Alejandro y con una mayor intensidad de sus rivales les llevó a tomar una ventaja a éstos que, pese a ser recortada, cayó del lado de sus rivales, Gonzalo Isabel y Rocío Martín.

El segundo set comenzó de igual manera con una desventaja inicial de un tanto a seis. La pareja se supo sobreponer para llegar al descanso por delante con un resultado de 11 a 10 que le permitió cerrar el segundo juego por 21-13.

Con la experiencia del mal arranque de los juegos anteriores, el transcurso del set definitivo no concedía ventajas de más de tres puntos para ninguna de las parejas. Estando por delante del marcador en la mayor parte del set, pudieron hacerse con el título al vencer este último juego por 21 a 19.

Daniela pone, de esta manera, un broche de oro a su trayectoria en las categorías inferiores donde ha ido mejorando sus resultados temporada a temporada. Con varias llamadas de la selección nacional, Daniela ha llegado a la élite del bádminton nacional desde un club modesto con un gran esfuerzo tanto propio como de los técnicos del club.

Con este resultado, de nuevo el Club Bádminton Soria-CS24 se hace con un nuevo oro en campeonatos de España y este oro se añade a los cuatro metales ya conseguidos en esta campaña y que podrían verse aumentados con los nacionales del próximo fin de semana donde varios jugadores de la cantera disputarán los de las categorías sub15 y sub23.

Categoría senior

Mientras tanto, en la jornada del sábado los jugadores seniors, Manuel Acero y José Carlos Pérez se desplazaron a Estella. En esta localidad navarra se celebró una prueba territorial organizada por la federación territorial con la conquista de dos metales, una plata y un bronce.

Manuel Acero resultó doble medallista en las modalidades de dobles. Por un lado, en la modalidad de doble mixtos se alzó con el subcampeonato junto a la vasca Cristina Irigoyen mientras que, junto a José Carlos Pérez, se hacían con el bronce en el doble masculino.