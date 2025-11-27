El Club Bádminton Soria compite este fin de semana en el Nacional sub 23 y en el sub 15

Los sub 15 del CB Soria que compiten en el Campeonato de España de su categoría.HDS

Tras el exitoso fin de semana, con el oro conseguido por Daniela Corchón en el Campeonatos de España sub19, el Club Bádminton Soria-CS24 afronta este fin de semana los nacionales correspondientes a las categorías sub15 y sub23.

Tres jugadores, como son Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín partirán hacía Granollers donde, a partir del viernes, competirán en el Campeonato de España Sub15.

Para los tres miembros de la cantera del club, ésta será su última competición en la categoría sub15 y es la cita en la que han enfocado, durante sus últimas semanas, con el fin de acercarse a las posiciones de pódium.

El reto de obtener medalla se considera complicado para cualquiera de los tres, pero tienen el nivel suficiente para avanzar hacia el pódium como ya han demostrado en los Masters Nacionales o en el reciente Internacional de España con la obtención de varias medallas a lo largo de esta temporada.

Jimena Ayllón es la que mejor se encuentra situada dado que parte como favorita 5/8 tanto en la modalidad de individual como en doble femenino por lo que, no se enfrentará a las grandes favoritas hasta la ronda de cuartos de final.

En el cuadro masculino, tanto Aarón Barrera como Daniel Marín disputarán tanto las modalidades de individual como los dobles con su parejas, Nuno Alonso y Peru Navarro de Valladolid y Pamplona, respectivamente.

Por otro lado, Daniela Corchón, aprovechando su gran momento de forma, participará en el campeonato de España sub23 que comenzará también en la matinal del viernes en Cartagena (Murcia).

Este campeonato no estaba en la programación inicial de Daniela pero, con la cercanía del reciente Campeonato de España sub-19, ha decidido prolongar durante una semana los entrenamientos de intensidad para afrontar, sin la presión de obtener resultados, con el fin de medirse con jugadoras de mayor experiencia. Daniela participará en el cuadro de individual y en el de dobles femenino junto a la palentina Marta Calvo.