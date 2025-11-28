Oriol Castellarnau sobre mala racha del Balonmano Soria: "Este equipo no se rinde"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria sigue tropezando en la misma piedra y ante Cisne volvió a perder un partido que tenía encarrilado con un margen de seis goles a su favor. Una mala dinámica de la que, aunque pesa en la moral del grupo, se espera salir porque "este equipo no se rinde", afirmaba el entrenador amarillo, un Oriol Castellarnau que de cara al partido del domingo en la cancha del poderoso San Pablo de Burgos tiene claro que "vamos a competir".

El técnico de los sorianos se lamentaba de la racha negativa de los suyos en encuentros en los que se está repitiendo el guión. "Estamos repitiendo dinámicas y ello nos debe servir para aprender", señalaba. Preguntado sobre si era un problema psicológico, Castellarnau indicaba que "está claro que este tipo de dinámicas pueden pesar en la plantilla".

Una carga sobre las espaldas de la que confían en sobreponerse porque "este equipo no se rinde", comentaba el barcelonés, quien no pierde la fe en las posibilidades de un BM Soria que este fin de semana tiene "uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada". Viaje a Burgos para jugar contra un San Pablo que "cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría".

¿Cómo se puede ganar en Burgos el domingo a partir de las 12.00 horas? Oriol indicaba que "la clave va a ser el minimizar las pérdidas en ataque para estar metidos en el partido. Ganar supondría una inyección doble. La presión la tienen ellos y vamos a competirles".

Pipe García

El portero chileno Pipe García llegó el pasado verano al Balonmano Soria procedente del San Pablo Burgos y por ello conoce muy bien a una escuadra burgalese a la que "tiene ganas" de verse las caras. El meta sabe de la dificultad de vencer este domingo, aunque considera que no es un imposible: "Claro que se puede ganar en Burgos y para ello hay que frenar su contragolpe".