Derrota de Castilla y León en su estreno ante Andalucía en la Copa Regiones UEFA

Hugo Jiménez, el primero por la izquierda en la final de abajo, y Hame, el segundo por la derecha, en el once inicial de Castilla y León.FCYLF

Mal estreno de Castilla y León en la fase inicial de la Copa de Regiones UEFA al perder 2-1 contra Andalucía en un encuentro que se disputó en la Nueva Balastera de Palencia. En el once inicial del combinado autonómico formaron los adnamantinos Hugo Jiménez y Hame.

El partido arrancó bien para los intereses de Castilla y León ya que Isra hacía el 0-1 antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego. Dani Guerrero ponía las tablas en el marcador en el ecuador de la primera mitad y ya en la segunda Rober hacía el definitivo 2-1.

La nueva oportunidad pasa por estar acertados este domingo a las 12.00 horas en La Balastera ante Galicia; quien jugará mañana sábado frente a Andalucía a las 12 horas en el Campo Mariano Haro de Becerril de Campos.