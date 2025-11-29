El Grupo Herce comienza ante Cisneros su semana grande con el objetivo de seguir invicto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria tiene por delante unas fechas de lo más apretadas con hasta tres partidos de la Superliga en una semana. Cisneros La Laguna, CV Manacor y CV Melilla medirán la capacidad de los de Alberto Toribio para seguir invictos y seguir de cerca al líder Guaguas Las Palmas. Tres pruebas de fuego, aunque cronológicamente la primera preocupación es un Cisneros del que no se fían los sorianos.

Con dos viejos conocidos como Flores y Osado en sus filas, Cisneros La Laguna visita Los Pajaritos este sábado a partir de las 19.30 horas. Los insulares quieren dar la sorpresa y ser los primeros en derribar el fortín de Los Pajaritos, pero para ello tendrán que hacer las cosas muy bien, casi perfectas, ante un Grupo Herce que está lanzado y que hace una semana mostró su carácter competitivo remontando un partido casi imposible ante San Roque.

Cinco jornadas de la Superliga en las que los sorianos sólo han dejado de sumar dos puntos para ser segundos en la clasificación. Toribio y los suyos no se fían de un Cisneros que llega a Soria después de pasar por encima del colista SPSP Tarragona. Pocas confianzas ante un rival que es sexto clasificado con siete puntos.

Después llegará la cita intersemanal que también tendrá como escenario Los Pajaritos y como oponente al siempre peligroso y combativo CV Manacor. Los baleares perdían la pasada jornada su primer partido a manos de Guaguas y este sábado se quieren quitar el mal sabor de boca ganando a Pamesa Teruel. Manacor es un rival directo para Grupo Herce y el partido del miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, promete emociones fuertes.

La semana de pasión de los sorianos se cerrará el domingo 7 de diciembre en la cancha de CV Melilla desde las 17.00 horas. Otro enfrentamiento de la máxima exigencia para un Grupo Herce que tiene por delante tres test importantes para calibrar su potencial en la presente campaña.