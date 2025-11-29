El San José golea al líder (3-0)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El San José se comió al líder Turégano en la jornada decimosegunda de la Primera División Regional de Aficionados. Un 3-0 tan sorprendente como justo el que se vivió en la tarde del sábado en el césped del campo de San Juan en Garray. El equipo soriano entrenado por Carlos Carramiñana fue muy superior a un conjunto segoviano que mordía el polvo con los goles de Edipo por partida doble y Chuspi.

Antes de que se cumpliera la primera media hora de partido el San José se adelantaba en el marcador con el gol de Edipo. 1-0 que ponía las cosas muy favorables para los colegiales. El San José era dueño del juego mientras el Turégano se mostraba incapaz ante el gran planteamiento del míster local.

Antes del descanso el San José ampliaba diferencias con el 2-0, un tasnto materializado por Chuspi. Así finalizaba la primera parte y los sorianos lo tenían todo de cara para llegarse tres puntos de oro.

Ya en la segunda parte, el entramado defensivo del San José no dio opciones al rival, un Turégano que quería pero no podía. La rúbrica a una tarde de ensueño la ponía Edipo al logra un doblete ya con el minuto 90 cumplido. Los tres puntos se quedaban en San Juan.