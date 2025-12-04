El Grupo Herce Soria somete al Manacor: las fotos

El
Grupo Herce Soria mantiene su racha triunfal al superar con solvencia al CV Manacor , un contrincante directo que intentó, sin éxito, romper la solidez de los sorianos. Con esta victoria, el equipo se consolida como la principal amenaza del Guaguas en la cima de la clasificación de la Superliga de voleibol.
Los celestes volvieron a cuajar un partidazo ante un rival directo. MonteseguroFoto
Grupo Herce 3 - 1 CV Manacor
