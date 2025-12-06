«Afrontamos ahora la realidad de la liga»

El Numancia regresa a la liga tras su eliminación en la Copa del Rey frente al Mallorca.MONTESEGUROFOTO

La realidad de la Liga se impone en la actualidad del CD Numancia, que viaja a Ourense para afrontar su próximo compromiso liguero tras el paréntesis de la Copa del Rey.

El técnico Ángel Rodríguez no escondió en la sala de prensa de Los Pajaritos, en su habitual repaso del estado de su equipo, la satisfacción que le dejó el enfrentamiento con el Real Mallorca de Jagoba Arrasate, conjunto de Primera división.

«Estamos contentos con el partido», se arrancó el técnico, que derivó de manera rápida sus reflexiones hacia lo que se les viene encima a partir de mañana. «Nos fijamos en este partido. Es lo más inmediato y la realidad de la Liga», asumió.

Tres citas (Ourense, Fabril y Astorga) antes de cerrar el año natural. La primera frente al Ourense, un conjunto al que calificó de «fiable», tanto en la faceta defensiva en la que el dominio del balón es un factor decisivo para no encajar goles como la posesión.

«Se defienden con el balón por eso es uno de los menos goleados del Grupo 1, ocho, como el Fabril y dos más que la Gimnástica Segoviana con seis», explicó Rodríguez, que advirtió sobre la evolución del equipo gallego.

«No empezaron bien», reconoció. Después de ese inicio han encadenado una serie de partidos, nueve jornadas, sin perder, además de su enorme respuesta en la Copa al eliminar al Oviedo y el Girona, ambos de Primera división, en las dos primeras rondas disputadas.

El conjunto gallego se cuela en el sorteo de dieciseisavos de final a la espera de un premio de gran envergadura a modo de un rival de campanillas.

El Numancia no llega a ese rearme moral y futbolístico, pero su técnico saca partido a la rotación de sus efectivos por dos razones. La primera porque ha incorporado a más jugadores para utilizar en sus alineaciones. Más competencia.

«Tengo una plantilla compensada y varios de los jugadores se disputan el puesto. Muchos han mejorado. Tengo dificultad para elegir», reconoció el técnico, que también se congratula por contar con algunos de sus efectivos descansados debido a los cambios y rotaciones.

El único lunar, la baja por sanción de Néstor Lucas, «en un gran momento y espero que no se note su ausencia», que será compensada por la vuelta de Jannick Buylla, ya recuperado y presente en la convocatoria del partido de Copa.

Una plantilla que irá partido a partido antes de la Navidad aunque con el deseo, como anticipó su técnico, de sumar nueve puntos de nueve en juego. «Nos fijamos, de momento, en el partido ante el Ourense» se centró el entrenador rojillo.