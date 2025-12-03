El Numancia se enfrentará a un Ourense que no pierde desde septiembre

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se ejercitó este miércoles en la Ciudad Deportiva y desde ya se tiene que poner en ‘modo Liga’ ya que el domingo tendrá un duro rival en un Ourense que afronta el partido en plena racha de resultados. Encadena tres victorias seguidas en las que no ha recibido ni un sólo gol y no conoce la derrota desde el pasado 28 de septiembre cuando perdió 1-0 en el campo del Salamanca.

El Numancia se verá las caras contra un equipo gallego que comenzó con muchas dudas la temporada ya que en las cuatro primeras jornadas de Liga sólo sacó un punto gracias al empate en el terreno de juego del Burgos Promesas. El Ourense caía ante valladolid Promesas, Marino de Luanco y el mencionado revés en la capital charra.

Una puesta de largo del curso que le llevó a ser colista para estar en estos momentos a sólo un punto del play off de ascenso.

Este Ourense sólo ha encajado ocho goles y únicamente la Gimnástica Segoviana presenta mejores números defensivos con seis tantos recibidos.

A partir de octubre los orensanos empezaron a crecer a base de buenos resultados y de su fiabilidad defensiva. Dos empates ante Real Ávila y Rayo Cantabria y a partir de ahí casí todo victorias a excepción de una igualada en el campo del Atlético Astorga. El Ourense vencía la semana pasada en el campo del Lealtad de Villaviciosa por 0-1 para dar continuidad a los triunfos logrados frente al Bergantiños y al Oviedo Vetusta.

Medio ascenso en O Couto en 1999

El numantinismo guarda un gran recuerdo del campo de O Couto de Ourense ya que en junio de 1999 allí lograba medio ascenso a Primera División. Era la penúltima jornada de Liga de la temporada 1998-1999 y el Numancia de Lotina ganaba 0-2 en O Couto gracias a los tantos de Javi Moreno e Iñaki para tener pie y medio en Primera División. El ascenso lo certificaban los rojillos en la última jornada en Los Pajaritos goleando con un inapelable 3-0 al Recreativo de Huelva.