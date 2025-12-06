Ocasión de reaccionar del Balonmano Soria

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Sumido en una dinámica de derrotas, el BM Soria afronta la cita de hoy en el San Andrés, 18.00 horas, frente al Base Oviedo como una oportunidad de variar los desfavorables desenlaces de las últimas semanas.

El enfrentamiento es de enorme importancia, según describió ayer su técnico, Oriol Castellarnau. «Es un rival directo. Lo que sumemos nosotros no lo harán ellos. Son dos puntos, pero muy importantes», reflexionó el técnico, consciente de que el partido debe afrontarse con la necesidad de no cometer errores que arruinen las buenas intenciones y las acciones de su equipo

«No debemos perder balones en ataque que permita al rival armarse en contragolpes», explicó.

Castellarnau destacó la defensa «profunda» de los asturianos y su dominio de todos los registros del juego, tanto en ataque como en defensa. «No debemos dejarles estar cómodos por lo que debemos asegurarnos el balón», adelantó el técnico que pidió, a su vez, el apoyo de la grada.

«Jugamos en casa y necesitamos a nuestra afición», indicó. En la misma línea se expresó el jugador Edu Alonso, sabedor de la gran oportunidad que tiene el BM Soria para sumar en el San Andrés.