El Numancia, impulsado por tres victorias seguidas

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El Numancia se ha impulsado en la clasificación con tres victorias consecutivas en las tres últimas jornadas. Un salto de calidad por méritos propios y por los tropiezos de sus rivales más cercanos, un síntoma más de que la categoría no encuentra el gobierno ni la regularidad para señalar a un aspirante con mayores posibilidades. Resta mucho en juego, más de la mitad de la competición y la alternancia entre los candidatos no permite augurar un futuro reconocible ni decidido.

En este instante, se observa, de momento, un grupo de equipos que se jugarán en los próximos meses sus opciones de optar al ascenso. Todo se encuentra abierto por lo que la mayoría de los implicados se centran, como el Numancia, en la siguiente jornada en curso. No da para más o, al menos, para crearse quimeras visto la escasa diferencia entre los conjuntos de la zona alta y los altibajos en sus rendimientos.

Las tres victorias seguidas han permitido al Numancia escalar en la clasificación, recortar y reducir las diferencias de puntos. Los tropiezos de conjuntos como la Gimnástica Segoviana, el Fabril o el Vetusta también le han ayudado.

El grupo de Ángel Rodríguez, cuando se comprometió con la dirección del equipo, se encontraba en la novena posición tras un empate sin goles con el Sámano, farolillo rojo en la jornada sexta y ahora también, con un total de ocho puntos, a diez del líder, el Fabril.

Después de la victoria del pasado domingo, cumplidas 14 jornadas, el conjunto castellano es segundo con 27 puntos, a uno del primer clasificado, la Gimnástica Segoviana, superando a sus oponentes mejor clasificados en la anterior fase de la competición.

Con Ángel Rodríguez en el banquillo, el Numancia ha completado ocho partidos de liga y dos de Copa con un balance de seis victorias en la competición liguera (Salamanca UDS, Marino de Luanco, Valladolid Promesas, Burgos Promesas, Langreo y UD Ourense) otra cita superada en la Copa (Arenas de Getxo), un empate en Liga (Real Ávila) y dos derrotas, una en la Liga (Coruxo) y otra en la Copa (Real Mallorca).

El despegue del conjunto rojillo es evidente aunque para consolidarlo deberá marcar una eficacia parecida a la que ha ofrecido en las últimas semanas. Los descuidos de sus rivales le han permitido acercarse al primer puesto, la vía más segura para el ascenso de categoría, objetivo marcado por el club en la presente campaña. Tres citas le restan para cerrar el año y completar la primera vuelta. Un reto posible.