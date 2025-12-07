El CD Numancia tumba a la UD Ourense (0-3) y los resultados le dejan a un punto del liderato

Publicado por Área 11 Soria Creado: Actualizado:

El Numancia realizó una gran exhibición en su visita al campo de O Couto, donde venció con autoridad por 0-3 al UD Ourense, que perdió su excelente racha de nueve jornadas consecutivas sin perder y de más de 300 minutos sin encajar un gol. Un doblete del delantero Jony encarriló el choque en la primera parte y Hugo Matos sentenció con el tercer gol en la segunda mitad.

Con esta victoria, los chicos de Ángel Rodríguez ascienden a la segunda plaza de la clasificación con 27 puntos. La derrotas de la Segoviana y el Oviedo Vetusta y los empates de Deportivo Fabril y Salamanca UDS dejan a los sorianos a un sólo punto del primer puesto, el del ascenso directo, que ahora mismo ocupan los de la ciudad del acueducto.

El equipo soriano entró mejor en los primeros compases del partido, llevando más la iniciativa en el juego y teniendo más el balón. No tarden generar la primera oportunidad de gol a los 2 minutos en un centro desde la derecha que remató Juancho demasiado cruzado. Los de Ángel Rodríguez causaron muchos problemas en defensa a su rival por la banda derecha, donde se generó la segunda acción peligrosa en una asistencia de Álex Gil que remató el delantero Jony ligeramente desviado a los 7 minutos. Los gallegos, poco a poco, se sacudió el dominio inicial del Numancia y comenzó a merodear más el área rival. Los locales pudieron marcar a los 9 minutos en una buena internada por banda izquierda de Justino, que realizó el pase atrás para que Parrilla rematara ligeramente desviado.

El partido entró en una fase de equilibrio de fuerzas a partir del primer cuarto de hora del encuentro, en el que las alternativas en el juego se sucedieron, pero sin que se generara demasiado peligro. El partido se desarrolló principalmente en el centro del campo, con ambos conjuntos presionando la salida de balón de su rival. .

El trabajo de Moustapha en el centro del campo numantino fue extraordinario, recuperando muchos balones y participando en el juego creativo del equipo soriano, que dispuso de otra buena ocasión para inaugurar el marcador con un centro pasado desde la banda izquierda de Bonilla que remató de cabeza Jony el balón se marchó lamiendo el poste a los 27 minutos.

El partido fue un toma y daca continuo, con dos equipos buscando la portería rival. Esta vez serían los ourensanos los que generaron la siguiente acción peligrosa en un doble recorte de Justino sobre Alain García y su potente disparo con la derecha lo desvió con acierto el portero Joel Jiménez cuando se rebasó la primera media hora de juego.

Sin embargo, el equipo soriano rompió esa igualdad con un gol de Jony, que rompió el cerrojo defensivo del UD Ourense, que llevaba más de 300 minutos sin encajar un tanto. La jugada del 0-1 llegó tras un centro pasado de Bonilla desde la izquierda, que no encontró rematador, pero la jugada continuó con una asistencia medida de Alain García para que el delantero, en busca de gol, rematara de cabeza a la red.

El Numancia se aprovechó de las dudas de su rival para aumentar su ventaja al filo de descanso con un golazo de Jony, que aprovechó una recuperación de Cristian Delgado en su propio campo. El delantero vio la posición adelantada del meta Vizoso y lanzó un preciso lanzamiento en parábola que se coló en la portería contraria, firmando un doblete que dejaba el partido prácticamente encarrilado con el 0-2.

Tras la reanudación, el equipo gallego hizo un doble cambio, dando entrada a Simón Luca y Jaichenko, para tratar de remontar el partido. Sin embargo, los sorianos estuvieron cerca de aumentar su renta en una jugada individual de Álex Gil que terminó con un disparo suyo desde fuera del área, que se marchó rozando el poste en el minuto 55.

El Numancia sentenció el choque a los 63 minutos en una jugada donde Álex Gil se internó por banda derecha y su centro pasado al segundo palo lo envió a la red Hugo Matos, que llevaba tan solo un minuto sobre el campo. Dani García pudo marcar el cuarto gol para los sorianos, pero lo evitó el meta local con una gran intervención en el 79.