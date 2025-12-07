El Numancia, en dinámica alcista

El Numancia vuelve a la Liga tras su paso por la Copa del Rey.MONTESEGUROFOTO

Rearmado moral y futbolísticamente por la eliminatoria copera del pasado martes ante el Real Mallorca pese a su eliminación, el Numancia mira de cara a lo verdaderamente importante de la temporada, la Liga.

Ya lo anunció su técnico, Ángel Rodríguez, que no desea distracciones ante la UD Ourense, uno de los equipos más destacados de la categoría, acredita nueve jornadas consecutivas sin perder (seis victorias y tres empates en las últimas nueve citas).

El compromiso para el Numancia no se puede calificar como un trámite lejos de Soria. Ninguno lo es. Y menos frente a un rival tan cualificado.

El conjunto soriano se presenta en O Couto con el balance de dos victorias en sus últimas dos comparecencias.

La primera lejos de Los Pajaritos ante el Burgos Promesas; la segunda en el coliseo rojillo frente al Langreo. Puntos para aproximarse a la cabeza de la clasificación y para afianzar la esperanza de pelear por el ascenso, sea cual sea su vía.

Su posición, cuarto con 24 puntos así lo verifica. La continuidad en la dinámica asegurará un final de año natural con posibilidades de no perder el hilo a una competición tan voluble como compleja para todos los aspirantes. Una montaña rusa sin un dominante claro. La segunda fase de la competición se presenta muy abierta.

La Copa del Rey emitió buenas señales del grupo de Ángel Rodríguez, que deberá elegir por ese motivo entre varios efectivos para armar su alineación. No podrá contar con Néstor Lucas, uno de los jugadores destacados en las jornadas precedentes, pero sí recupera para la causa a Jannick Buylla, muy activo y utilizado antes de caer lesionado ante el Valladolid Promesas hace más de un mes.

El resto de los comparecientes saldrán de los que aseguraron la victoria de la anterior jornada frente al Langreo y de los que destacaron por su despliegue ante el Real Mallorca. Todo para continuar con una progresión hacia puestos aún más destacados.

La salida no es de las más favorables por lo que le cuesta al Numancia imponerse en sus desplazamientos y por el nivel de su oponente, en franca proyección también hacia posiciones de privilegio. Un duelo de altos vuelos entre dos de los señalados para protagonizar la zona alta de la categoría.

Debutante distinguido

Con solo once temporadas de existencia tomando el relevo del CD Ourense, la UD Ourense ha experimentado una meteórica proyección en el mundo del fútbol.

Seis ascensos le contemplan antes de debutar en la presente temporada en el Grupo 1 de Segunda Federación.

Desde la Tercera Autonómica en la que se estrenó en la campaña 2014-15 a la actual ha recorrido todos los estamentos de fútbol gallego. Paso a paso, escalón a escalón, ha subido al fútbol nacional donde se ha distinguido en este primer tramo del curso. Nueve jornadas consecutivas, las últimas disputadas, sin perder. Un equipo al alza.

Bajo la dirección de Borja Fernández, exfutbolista en numerosos clubes, los guarismos del Ourense son para tener en cuenta. Además de su proyección en la clasificación, el conjunto gallego luce unos registros elocuentes. Es de los menos goleadores del campeonato, con once tantos, a los que saca un gran rendimiento para sumar seis victorias en trece jornadas.

Su portería la ha visto perforada en ocho ocasiones con un balance de tres derrotas y cuatro empates. La UD Ourense convive con el Ourense CF, equipo de la Primera Federación y de actualidad al eliminar a dos Primeras en la Copa del Rey, el Oviedo y el Girona.