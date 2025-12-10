La eficacia anotadora eleva el nivel del Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

La eficacia goleadora del Numancia le ha permitido elevar su nivel de resultados hacia una cota de la zona alta de la clasificación en la que rivaliza con los conjuntos más destacados de la categoría por el primer puesto, ascenso directo, y la zona de promoción, los cuatro siguientes en la tabla. Un salto de calidad necesario para no perder protagonismo en el campeonato.

La eficacia goleadora queda reflejada en los números registrados por el conjunto castellano en las semanas precedentes. Cuando los rectores del club rojillo despidieron a Abel Segovia, la competición había cubierto media docena de encuentros con un balance negativo de siete goles a favor y nueve en contra. Un porcentaje de poco más de un gol por partido en el apartado de favorables y también algo más de uno en contra.

A partir del cambio en el banquillo, el conjunto ya dirigido por Ángel Rodríguez ha elevado su porcentaje de goles favorables hasta dos por jornada disputada, ya que ha certificado 16 en ocho partidos de Liga, más otros cinco en las dos eliminatorias de Copa, corrigiendo su balance negativo.

En contra, ha recibido seis, menos de uno por enfrentamiento liguero, y tres tantos en uno de Copa. Buena parte de estos goles le han permitido sumar puntos, únicamente se han quedado sin rédito el anotado en la derrota con el Coruxo y los dos logrados en la derrota frente al Real Mallorca en la Copa.

Con el anterior entrenador, el Numancia no pudo rentabilizar tres de sus siete goles.

Otro dato a tener en cuenta es el de la portería a cero. Con Abel Segovia la cerró en dos oportunidades (victoria por la mínima y empate a cero), mientras que con Ángel lo ha conseguido en tres jornadas, además del partido frente al Arenas de Getxo en el torneo copero.

Frente a encajar goles, la respuesta es la de neutralizar ese debe, aunque en el único partido en el que no ha sacado rendimiento a un gol, frente al Coruxo, la tropa de Rodríguez se adelantó en el marcador y su oponente le remontó.

Las tres veces que la portería rojilla quedó sellada, los enfrentamientos finalizaron con un empate sin goles (Real Ávila) y dos victorias (Burgos Promesas y Ourense).

El total de goles que registra el Numancia es de 23 a favor, igualado con Oviedo Vetusta, Deportivo Fabril, y dos más que Salamanca UDS (21). El líder, la Gimástica Segoviana ha marcado 17. Sarriana, Bergantiños, Valladolid Promesas y Ávila (19) y Coruxo (18). En contra, el Numancia acumula 15. Fabril (8), Gimnástica Segoviana y Marino de Luanco (9), Ourense (11), Bergantiños (13), Oviedo Vetusta (14), Real Ávila, Coruxo (15).