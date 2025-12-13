El Balonmano Soria juega otra final por la permanencia en la cancha del Trops Málaga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria juega este sábado, a partir de las 18.00 horas, otra final por la permanencia en la División Honor Plata al visitar a un rival directo en la zona baja de la clasificación como es el Trop Málaga. Más que dos puntos en juego en esta decimocuarta jornada que supondrá el último desplazamiento de los sorianos en este 2025. Un partidazo en el que los de Oriol Castellarnau están obligados a ofrecer su mejor versión para regresar a Soria con una victoria.

Ganar en Málaga supondría un espaldarazo importante para un Balonmano Soria que como visitante sólo ha sido capaz de vencer en la cancha del colista, un Balonmano Alcobendas que cada vez tiene más complicada su continuidad en la categoría. Penúltima jornada de este año en la que el objetivo de los amarillos es traerse los tres puntos.

Un poco más de regularidad para no sufrir los baches de otros encuentros es la consigna para este Balonmano Soria que ya sabía que no iba a ser un camino de rosas su segunda andadura en la División Honor Plata. Una categoría en la que cuesta mucho sacar los partidos adelante y en la que el BM Soria ha pagado el cartel de novato. A los de Castellarnau se les han escapado partidos que tenían casi ganados y el reto es aprender la lección.

Trops Málaga está en una situación muy parecida a la de los sorianos ya que con ocho puntos necesita sumar el triunfo para ver el panorama clasificatorio con más claridad. Para los andaluces es otra final por la permanencia y superando a Balonmano Soria recibiría una gran inyección de moral.

Tras este compromiso en la capital de la Costa del Sol, el BM Soria cerrará el año 2025 recibiendo la visita de Fundación Agustinos Alicante y después llegará el momento para disfrutar del parón por las vacaciones de Navidad. La Liga no se reanudará hasta el 18 de enero y será el inicio de la segunda vuelta de la competición. El Balonmano Soria tendrá que jugar en Ibiza.