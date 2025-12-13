El Grupo Herce Soria no se coge vacaciones ante Playas de Benidorm

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no se coge vacaciones para enfrentarse el sábado, desde las 19.30 horas en Los Pajaritos, al Playas de Benidorm en encuentro correspondiente a la novena jornada de la Superliga. Los sorianos no quieren oír hablar de una posible relajación y se medirán a los alicantinos con los cinco sentidos.

Benidorm es un novato en la máxima categoría de la Superliga y el arranque de la competición le ha pasado factura situándose en la zona baja de la clasificación. A priori es un rival asequible para la maquinaria celeste, aunque Alberto Toribio y los suyos no quiere oír hablar de la palabra relajación.

Sin lugar a dudas, la cita ante Benidorm debe ser un test importante para los de Toribio teniendo en cuenta los dos importantes escollos que esperan para finalizar 2025. El Grupo Herce se tendrá que ver las caras en los dos últimos partidos de este año al siempre peligroso Valencia y al intocable Guaguas Las Palmas. La Superliga ya no se reanudará hasta el segundo fin de semana de enero cuando el Grupo Herce tendrá que visitar el pabellón de CV Manacor. Un comienzo de año por todo lo alto para los celestes.

Este Grupo Herce se quiere afianzar en la segunda plaza de la Superliga para ser el posible relevo del Guaguas Las Palmas en el voleibol español. Parece complicado que un conjunto de la zona baja de la Liga como es Playas de Benidorm pueda ser el primero que se atreva a asaltar el fortín del polideportivo de Los Pajaritos. Cualquier otro resultado que no sea un 3-0 será una sorpresa por las diferencias de potencial entre unos y otros.

Los celestes están imbatidos en lo que va de campeonato liguero y después de la brillante victoria en Melilla quieren seguir la estela de un Guaguas Las Palmas que ha sumado todos los puntos posibles que se han puesto en juego.