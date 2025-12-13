Almazán y Numancia B miran a la clasificación con objetivos distintos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Sociedad Deportiva Almazán y Numancia B afrontan la penúltima jornada de 2025 en Tercera Federación y lo hacen con diferentes objetivos en la clasificación. Mientras los adnamantinos, que tienen este domingo un encuentro de gran exigencia ante el líder Tordesillas, miran hacia arriba en la clasificación, los numantinos, que el sábado visitan a un rival directo como es el Mojados, han cambiado de entrenador para salir del pozo.

El derbi provincial del fin de semana pasado cayó para un Almazán que este domingo, a partir de las 16.30 horas, recibe en La Arboleda ni más ni menos que al Atlético Tordesillas, líder del Grupo VIII de Tercera Federación. Un partido de la máxima exigencia para el conjunto entrenado por Pablo Ayuso ya que enfrente tendrá a un rival que se está mostrando intratable este curso al haber cedido únicamente dos empates y una derrota en las trece jornadas que se han disputado.

El Almazán alcanzaba el pasado sábado los 18 puntos al vencer al Numancia B y de esta forma pone tierra de por medio de la zona baja de la tabla para mirar hacia arriba. Los adnamantinos necesitan de regularidad en sus marcadores para cifrar sus aspiraciones en retos más elevados. Sin lugar a dudas que el líder será una importante piedra de toque para comprobar si este Almazán puede pelear por la zona noble de la clasificación.

Una situación bien diferente es la que atraviesa el Numancia B, que una semana más sigue como colista con sólo siete puntos sumados. Fredy Vera se estrena en el banquillo y necesita ganar en el campo del Mojados en un enfrentamiento que tendrá lugar el sábado a partir de las 16.00 horas. Partido ante un rival directo en la zona baja de la clasificación que hace que el valor de los puntos sea doble.

Aunque quedan mucha temporada por delante, las esperanzas de salvación del Numancia B pasan por ganar este sábado y así empatar a diez puntos contra un Mojados que sólo ha ganado dos partidos en lo que va de Liga y que encadena dos derrotas seguidas. El filial numantino tiene la obligación de sumar los tres puntos para mantener la ilusión de continuar en Tercera Federación la próxima campaña.