El Balonmano Soria gana en Málaga y da un paso de gigante hacia la salvación (23-26)

Trops Málaga: Jesus (1), Jacob (4), Martins (2), Javier (1), Francisco (8), Manuel (3), Alberto (3). También jugaron: Álvaro(1), Pablo (0), Roberto (0), David (0), Isaac (0).

Club Balonmano Soria: Osa (1), Petter (1), Tobes (7), Benjamín (1), Berrio(2), Brais (2), Eduardo (2). También jugaron: Jon (2), Rubén (1), Marcos (6), Ezequiel (0), Ibarra (1).

Parciales: 1-4 (5’); 3-6 (10’); 5-9 (15’); 8-10 (20’); 9-13 (25’); 11-13 (descanso); 13-15 (35’); 16-19 (40’); 19-19 (45’); 21-22 (50’); 22-24 (55’); 23-26 (final).

Árbitros: Jordi Pinilla y Eric Deiros. (Colegio Catalán).

Exclusiones: Osa (2:07´), David (9:11´), Francisco (9:11´) Osa (16:37´), Sergio (19:07´), Ezequiel (27:56´), Bohdan (27:56´).

Pabellón: Colegios los Olivos.

El Balonmano Soria vence en el pabellón colegios los Olivos con un resultado de 23-26 contra el Trops Málaga en un duelo directo por la permanencia. Durante las dos partes, el partido estuvo muy igualado. Al descanso el resultado era de 11-13 a favor del conjunto soriano. Esta distancia siguió muy pareja, incluso llegando a empatarse 19:19. A falta de 15 minutos para el final, el Soria logró poner alguno de distancia y aguantó el resultado. El mejor del encuentro fue Francisco con ocho tantos.

Esta victoria hace que el conjunto soriano ponga tierra de por medio sobre el descenso y coja algo de aire para las siguientes jornadas ligueras. Este triunfo les hace ascender hasta los 10 puntos y poniendo dos puntos de distancia sobre el descenso de categoría.

El Soria visitaba el pabellón Colegios los Olivos para enfrentarse a un rival directo por la permanencia: el Trops Málaga. Un encuentro donde ambos equipos estaban seguidos en la clasificación y un triunfo de los castellano-leoneses les hacía distanciarse de la zona peligrosa de la tabla. Además, buscarían sumar una segunda victoria consecutiva y ascender hasta los diez puntos. Por contra, el Trops venía de perder en su anterior jornada y quería volver a la senda de la victoria ante su público.

La primera parte estuvo siempre decantada para el Soria. Desde el primer parcial los de Oriol Castellarnau estuvieron por delante en el marcador. En el minuto 5, el resultado era de 1-4. En los primeros tres minutos, el resultado era de 0-3. De estos tres, ninguno era de Tobes, el mejor del conjunto soriano. Durante este primer parcial, habría una exclusión de Osa, la primera del encuentro. Durante el segundo y el tercer parcial, la distancia en el marcador se mantendría. En el minuto 20, los locales llegarían a recortar dos goles para irse así al descanso.

La máxima diferencia de los primeros treinta minutos llegó a ser de un +5. Concretamente, fue de 3-8. En este momento, el entrenador local pidió un tiempo muerto porque el partido se le iba. Justo después del parón, los locales empezaron a jugar mejor y a volver a acercarse.

En la segunda parte la igualdad seguiría. Durante los primeros diez minutos ambos equipos anotaban y recibían gol. Esto hacía que no se pudiera ni ampliar ni recortar la distancia. No obstante, a falta de quince minutos, el Soria veía como el Málaga les empataba el partido a 19 tantos. Una sorpresa mayúscula porque durante instantes antes, los sorianos estaban ganando por cuatro goles. En un visto y no visto estaban empatados en el marcador. Esto provocó la reacción de Oriol Castellarnau parando el partido con un tiempo muerto. Era un momento clave en el choque.

A partir de aquí, la igualdad volvió al marcador y ninguno equipo conseguía distanciarse del otro. Todo cambió a falta de cinco minutos para el final. Jon y un doblete de goles de Marcos ampliaba los tantos hasta los 26 y dejaba sentenciaba el encuentro a favor de los visitantes. Los malagueños intentaron tener una pequeña reacción, pero no pudieron conseguir la remontada.

El partido acabó 23-26 donde el conjunto soriano fue mejor durante todo el choque y la victoria fue merecida. Reflejó lo visto en el pabellón. Un triunfo importante para los pupilos de Oriol.