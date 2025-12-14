Daniel Mateo, lejos de la mínima para el Europeo en la Maratón de Málaga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Mateo se ha quedado lejos de la mínima para el Campeonato de Europa al acreditar un tiempo de 2h13:14 en la Generali Maratón de Málaga que se disputó en la mañana del domingo. Para estar en la cita continental se pide 2h09:30 y por lo tanto el adnamantino deberá mirar a otras pruebas del calendario si quiere conseguir su participación en el Europeo.

Daniel Mateo ha sido séptimo en la línea de llegada y su tiempo le sirve para ser el mejor maratoniano español de la historia en Málaga. Finalizaba los 42 kilómetros tuna semana después de haberse retirado por la gripe en Valencia.

Hasta el medio maratón su ritmo era de 2h08, pero en la segunda parte de la prueba no pudo mantener el rendimiento para quedar lejos del objetivo de alcanzar la mínima para el Campeonato de Europa.

La victoria fue para el ugandés Mande Busjhendich con 2h06:07. Bushendich ha registrado un nuevo récord en la carrera malagueña. La alegría fue doble, porque también se registró un nuevo récord femenino gracias a la etíope Misgane Alemayehu (2h.24.43).