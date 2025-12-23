Las fotos de la exhibición de Navidad del Club Patín Soria

Medio centenar de integrantes del club cierran el año competitivo en una actividad que tuvo lugar en el San Andrés.HDS

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Club Patín Soria celebró el pasado lunes su tradicional exhibición de Navidad, en la que participaron alrededor de medio centenar de miembros del equipo. El acto tuvo lugar en las instalaciones del polideportivo de San Andrés, donde el público asistente pudo disfrutar de diversas coreografías que hicieron las delicias de todos los presentes.