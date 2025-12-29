El Grupo Herce quiere dar la campanada y arrebatar a Guaguas la Supercopa de España

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria se quiere proclamar campeón de la Supercopa de España y para ello debe ganar a Guaguas Las Palmas, en una final que se jugará este lunes en el Pabellón Pisuerga de Valladolid a partir de las 19.00 horas. El primer título de la temporada en juego en un clásico entre los dos mejores conjuntos de la campaña anterior, el campeón de Superliga Masculina y Copa del Rey CV Guaguas contra el subcampeón liguero Grupo Herce Soria. Guaguas parte con el cartel de favorito, pero los celestes no renuncian a nada sabiendo que esta temporada han ganado a los canarios las dos veces que se han enfrentado.

El Polideportivo Pisuerga de Valladolid albergará el enfrentamiento entre grancanarios y sorianos en un ambiente de lujo, el que proporcionarán los jóvenes participantes de la Copa de España, así como una importante representación de la afición del Grupo Herce.

Guaguas se está mostrando como el gran dominador del voleibol nacional en las últimas campañas en las que se puede decir que lo ha ganado todo. Sin embargo, esta temporada las estadísticas están a favor de un Grupo Herce que ha ganado las dos veces en las que se han visto las caras.

En el Torneo de Presentación de la Superliga, allá por el mes de octubre, los chicos de Alberto Toribio vencían 3-1 en Los Pajaritos (25-15, 26-28, 25-18, 25-23). Este marcador se repetía hace diez días, aunque en esta ocasión el enfrentamiento ya tenía carácter oficial al ser la última jornada del año de la Superliga. Un 3-1 (25-19, 25-17, 25-27 y 25-17) en el que Guaguas dio descanso a alguno de sus mejores hombres.

El conjunto soriano, que llegaba a la cita como segundo clasificado en la tabla, impuso su ritmo desde el primer set (25-19), mostrando una gran solidez tanto en saque como en defensa. Pese a que el Guaguas logró arrebatar el tercer parcial (25-27) con una reacción de carácter, los de Alberto Toribio supieron sobreponerse y recuperar el control del juego, cerrando el partido con un convincente 25-17 en el cuarto set.

El triunfo cobraba especial importancia porque llegaba frente al entonces imbatido líder de la Superliga, reafirmando la candidatura de los sorianos en una liga cada vez más competitiva. Con este resultado, el Grupo Herce Soria se mantiene firme en la pelea por los puestos de cabeza, con un punto menos que los insulares.

Ambos equipos se vuelven a ver las caras en la gran final de la Supercopa que promete emociones fuertes en la capital pucelana. Toribio y los suyos prometen batalla ante un Guaguas que si quiere ganar deberá estar a su mejor nivel.