Marta Pérez anuncia que está embarazada y no competirá en 2026

Marta Pérez anunciaba en redes sociales que está embarazada y de esta forma no participará en las grandes competiciones atléticas de 2026. El anunció lo hacía junto a su pareja Nacho Barranco: "En unos meses esperamos ser uno más paseando por nuestro Duero".

Las grandes competiciones del ya inminente 2026 son el Mundial de Pista Cubierta de Torun y el Europeo al Aire Libre de Birmingham. El Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se celebrará del 20 al 22 de marzo en Torun, Polonia. El Campeonato de Europa de Birmingham se celebrará del 10 al 16 de agosto en la citada localidad británica.

Marta Pérez y Nacho Barranco fueron los ganadores de la Carrera Popular de Navidad que el pasado sábado se celebró en la calles de Soria en su vigésima edición.