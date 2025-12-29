El Grupo Herce Soria planta cara a Guaguas, pero la Supercopa viaja a Las Palmas (3-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria no pudo con Guaguas al perder por 3-0 (26-24, 25-23 y 25-23) y la Supercopa de España viaja a Canarias. Los celestes plantaron cara, especialmente en un primer set en el que desaprovecharon un 18-22 a su favor, aunque se vieron obligados a hincar la rodilla ante el mayor potencial insular. Si Grupo Herce hubiera ganado una primera manga que tenía en sus manos el guión del encuentro pudo haber sido bien diferente. El bajo rendimiento de un jugador tan importante como Juan Pablo Moreno fue acusado por la rotación de Toribio.

Grupo Herce obligó a Guaguas a dar lo mejor de sí para apuntarse un primer set que parecía estar encarrilado para los sorianos con un 18-22 y que levantaban los canarios con una extraordinaria remontada. El saque de Wallace sumando seis puntos consecutivos reventó a los celestes y cuando Guaguas se puso por delante en el marcador con 23-22 ya no iba a dejar pasar la oportunidad para llevarse la primera manga. Al Grupo Herce tal vez le temblaron la piernas al verse tan cerca de la victoria en el primer set.

Fue el único reproche que se le puede hacer al equipo de Alberto Toribio en una primera manga notable. Un ejercicio defensivo envidiable y una defensa numantina que hicieron que Guaguas fuese a remolque en el marcador. Los canarios se tuvieron que emplear a fondo y se ampararon principalmente en Wallace y también en Spencer para ganar un set que tenían casi imposible.

Tampoco tuvo nada fácil Guaguas el segundo set en el que otra vez Wallace aparecía en los momentos más importantes. El opuesto brasileño era el encargado de cerrar un parcial que llegaba muy igualado con el empate a 20. Wallace hacía dos puntos seguidos para poner por delante a su equipo ante un Grupo Herce que había bajado la intensidad defensiva.

Con Juan Pablo Moreno anulado, el peso del juego de los sorianos gravitaba en el sueco Viktor Lindberg, que no iba a ser suficiente para que el Grupo Herce nivelase el marcador en el Pabellón Pisuerga. Toribio había pedido más esfuerzo defensivo a los suyos en un segundo parcial en el que unos y otros bajaron las pulsaciones. Eso sí, Guaguas tuvo que estar con los cinco sentidos ante un conjunto celeste que no daba una balón por perdido.

Moreno seguía desaparecido en el tercer set y la responsabilidad del ataque del Grupo Herce recaía en Lindberg, aunque la aportación del nórdico no era suficiente ante un Guaguas que por fin encontraba a una de sus estrellas como Juantorena. El cubano sacó su brazo para torpedear a los sorianos, que mantenían el tipo a base de amor propio. Omar Hoyos tampoco tenía su día y así se resentía en exceso la ofensiva celeste. Guaguas tenía el título en su mano, aunque nunca pudo cantar victoria antes de tiempo ya que si algo tiene este Grupo Herce es corazón y actitud. Un 25-23 decoroso para cerrar una final que pudo tener mucha más emoción en el caso de que el primer set hubiera tenido color celeste.