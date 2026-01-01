Rodrigo Vicente y Sofía Rubio se imponen en la San Vilviestre Royana soriana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con una inscripción récord de 439 personas, la San Vilviestre Royana se disputó el 31 de diciembre en la localidad de El Royo con la victoria de Rodrigo Vicente Pascual (18.32) en categoría masculina y de Sofía Rubio Reunis (22.39), en la femenina.

El ganador superó a Víctor Carrasco Gil, segundo con un tiempo de 18.48, e Ignacio Lahuerta, tercero con 19.19, mientras que la primera fémina clasificada se impuso sobre Ana García García segunda con 24.03, y María Gómez García-Calvo, con 24.24.

Además de los participantes en la prueba senior, los organizadores también destacan las actuaciones de las categorías inferiores con Nyan Álarez Calavia ganador e Irene Soriano Ramos, en Peques; Álex yCarla Delgado, en Chupetines; Jorge Escolar, en niños; Adrián Soriano Ramos y Martina Soria, Llorente, en Chavales; y Marco Martínez García y Paula Fernández Carnicero, en sub-16.