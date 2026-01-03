Un mes determinante para el Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El mes de enero se presenta como determinante para conocer lo que el Numancia puede llegar a ser durante lo que resta de temporada, según destacó ayer el técnico del equipo castellano, Ángel Rodríguez, en su primera comparecencia de 2026.

Próximo el enfrentamiento con el Real Oviedo Vetusta, último de la primera vuelta, la competición entra en la definitiva fase con unas citas a las que el conjunto soriano debe responder de la mejor manera.

Su futuro como aspirante al ascenso, el técnico se fija, reitera, como objetivo del recién inaugurado año la primera posición, pasa por presentarse en el tramo final de la liga situado entre los mejores. «Debemos estar bien posicionados en las últimas ocho o diez jornadas. Ahí se decidirá todo», anunció.

Ante esa posibilidad, el cuerpo técnico ha diseñado una semana de mayor intensidad en las sesiones de entrenamiento. «Ya bajaremos el nivel de exigencia más adelante. Ahora, afrontamos una especie de minipretemporada», comentó el entrenador, que desde su contratación siempre ha hablado de la necesidad de elevar el tono físico de sus jugadores.

Y no solo el apartado físico, también el mental, tan ineludible en una competición igualada en la que los vaivenes son constantes porque ninguno de los contendientes supera a sus oponentes y los reveses, como los sufridos por el Numancia en las dos últimas jornadas del año recién finalizado, se alternan con momentos más efectivos. No derrumbarse en las situaciones adversas permite no ceder en la lucha por meterse entre los mejores equipos del grupo

La semana de vacaciones y la posterior de entrenamientos han ayudado al equipo a desconectar, primero, y a recuperar, se observará en el futuro, algunas de las señas de identidad del grupo cuando se cambió el inquilino del banquillo. «Es una realidad que cuando llegué sumamos bastantes puntos y aumentamos la intensidad», reconoció, pero, a la vez, también confesó que es complicado mantener esa dinámica y más en una liga tan igualada, sin un dominador claro.

«Cuando nos hemos acercado a las primeras posiciones no hemos dado el paso. Tenemos momentos de estar bien, pero también de desconexiones», explicó. Por eso, es importante «este mes para decidir lo que queremos ser esta temporada. Tenemos que cargar las pilas para poner al equipo a un buen nivel físico y mental», insistió.

El primer rival del año es uno de los filiales de la categoría. Esta condición le sitúa en una posición compleja. «Son rivales con doble cara», a veces peligrosos y otras sin tanto protagonismo por su inexperiencia y juventud. «Es un buen equipo, parecido al Fabril, vertical, con transiciones rápidas, con jugadores que ya se han asomado en ocasiones al primer equipo», expuso.

Un oponente que exigirá la mejor versión del Numancia en el comienzo de año. «Tenemos que ser sólidos, en este caso en Los Pajaritos, aunque también lejos de Soria», advirtió, si se quieren convertir en uno de los protagonistas de la parte superior de la clasificación. «Estos cuatro partidos son de gran relevancia para la segunda vuelta», remarcó.

Cuestionado por el mercado de invierno, Ángel Rodríguez admitió que se ha reunido con la dirección técnica a la que ha señalado las posiciones que se pueden reforzar, «no las haré públicas», indicó, y adelantó que, de momento, no existe la intención de modificar la plantilla, ni en salidas ni entradas, «a no ser que se ponga algo a tiro y sea para mejorar».

Las únicas incorporaciones, hasta la fecha, que se han contemplado son las de los dos futbolistas ecuatorianos, Hans Peralta y Luis Quiñónez. «Los dos jugadores se integrarán ya este fin de semana», anunció el técnico como una constatación del mercado de invierno, recién iniciado y que se prolongará durante todo el mes de enero.

La recuperación de jugadores lesionados, tocados, sancionados... es prioritario para el entrenador que «desde mi llegada en pocas ocasiones he podido contar con todos los efectivos», finalizó.