La soriana Zaira Gallardo, convocada con la selección española sub 17

Zaira Gallardo con los colores de la selección de Castilla y León.RFCYLF

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La soriana Zaira Gallardo ha sido convocada con la selección española sub 17. Una vez completada el pasado mes de diciembre con pleno de triunfos la Ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, las internacionales sub-17 regresarán la próxima semana a los entrenamientos.

España se afrontará el próximo mes de marzo la Ronda 2 de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 Femenino.

Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de enero, 24 futbolistas se ejercitarán en la Ciudad del Fútbol a las órdenes de la seleccionadora Milagros Mila Martínez para preparar los próximos compromisos del combinado nacional.