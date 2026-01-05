Fútbol
La soriana Zaira Gallardo, convocada con la selección española sub 17
Citada para la primera concentración del año entre el 12 y el 14 de enero en la Ciudad del Fútbol
La soriana Zaira Gallardo ha sido convocada con la selección española sub 17. Una vez completada el pasado mes de diciembre con pleno de triunfos la Ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, las internacionales sub-17 regresarán la próxima semana a los entrenamientos.
España se afrontará el próximo mes de marzo la Ronda 2 de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 Femenino.
Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de enero, 24 futbolistas se ejercitarán en la Ciudad del Fútbol a las órdenes de la seleccionadora Milagros Mila Martínez para preparar los próximos compromisos del combinado nacional.