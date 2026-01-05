Heraldo-Diario de Soria

La soriana Zaira Gallardo, convocada con la selección española sub 17

Citada para la primera concentración del año entre el 12 y el 14 de enero en la Ciudad del Fútbol

Zaira Gallardo con los colores de la selección de Castilla y León.

Zaira Gallardo con los colores de la selección de Castilla y León.RFCYLF

La soriana Zaira Gallardo ha sido convocada con la selección española sub 17. Una vez completada el pasado mes de diciembre con pleno de triunfos la Ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa, las internacionales sub-17 regresarán la próxima semana a los entrenamientos.

España se afrontará el próximo mes de marzo la Ronda 2 de clasificación para el Campeonato de Europa sub-17 Femenino.

Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de enero, 24 futbolistas se ejercitarán en la Ciudad del Fútbol a las órdenes de la seleccionadora Milagros Mila Martínez para preparar los próximos compromisos del combinado nacional.

