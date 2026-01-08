Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

María Martínez y Diego Valero finalizan su experiencia con CYL en el Campeonato de España. En la mañana del 7 de enero llegó a su fin el Campeonato de España infantil y cadete, celebrado en Zaragoza.

El equipo infantil femenino, tras perder ayer la semifinal contra Madrid, no ha podido conseguir el tercer puesto en la final de consolación (Cataluña 68 - 44 Castilla y León), y termina con un meritorio cuarto puesto. ¡Gran experiencia para María Martínez, quien ha integrado el equipo siendo jugadora de primera año!

Diego Valero termina el campeonato con Castilla y León cadete como décima clasificada, al perder ayer por el noveno puesto (Castilla y León 71 - 74 País Vasco). Diego ha competido por segunda vez en estos campeonatos, tras ser integrante de la selección tanto en categoría infantil hace 2 años como ahora en calidad de cadete.

Castilla y León ha conseguido su mejor clasificación con el equipo cadete femenino, segundas de España al perder la final hoy contra la Comunidad Valenciana.