Al Grupo Herce Soria le toca remangarse

El Grupo Herce Soria arrancaba el año con mal pie al perder y, además, hacerlo con contundencia en la cancha del CV Manacor. La segunda derrota liguera y la primera sin conseguir puntos que obliga a una reacción inmediata para ser el equipo celeste de garantías de las anteriores jornadas. Alberto Toribio y los suyos ya piensan en enmendar la plana el próximo sábado con la visita a Los Pajaritos de Conqueridor Valencia.

Perder ante Manacor entra dentro de los pronósticos, aunque el problema fueron las formas con las que llegó la derrota. Y es que fue un Grupo Herce con un espíritu combativo menor que el de otras tardes y que en el rostro tenía cara de perdedor, a pesar de la igualdad de los dos últimos parciales.

Alberto Toribio señalaba hace un mes que este Grupo Herce es fuerte en lo mental para afrontar los malos momentos y la derrota en Manacor es el primero de la temporada. Habrá que ver la capacidad de reacción de los sorianos en las próximas semanas y la primera oportunidad es ante Conqueridos Valencia.

Los valencianos serán una buena piedra de toque para medir esta capacidad celeste de sobreponerse al primer bache del curso. Conqueridor llegará a Los Pajaritos después de haber ganado 3-1 a SPSP de Tarragona, equipo que sigue sin puntuar para ser colista de la Superliga.

Enero se presenta apretado para un Grupo Herce que, además de los compromisos de la Superliga, tendrá que afrontar los octavos de final de la Copa CEV. Y es que tras el partido ante Conqueridor apenas tendrá cuatro días de descanso antes de recibir en Los Pajaritos a Piacenza en el partido de ida de los octavos de final. El sábado 24 toca desplazarse a Almería para verse las caras con el venido a menos Unicaja y al siguiente miércoles, 28 de enero, viaje a Italia para jugar la vuelta de la Copa CEV. El mes se cerrará recibiendo en Los Pajaritos al colista Tarragona.

Un calendario para no aburrirse pensando que en febrero tampoco habrá descanso y que en el horizonte esta la Copa del Rey que se jugará en Valencia del 26 de febrero al 1 de marzo.

El Grupo Herce sigue siendo segundo en la clasificación de la Superliga, aunque la distancia con el líder Guaguas Las Palmas vuelve a situarse en cuatro puntos. Los canarios sólo han perdido en Soria.