Castilla y León convoca a cinco sorianos para el Nacional de Campo a Través

Hugo de Miguel será uno de los representantes sorianos en el Campeonato de España de Campo a Través.Mario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hasta cinco sorianos disputarán en unos días el Campeonato de España de Campo a Través en tierras andaluzas. En diferentes categorías, la federación autonómica han convocado a Hugo de Miguel, José Daniel Jiménez, Hamza Ardjoun, Beltrán Flores y Elisabeth Giaquinta dentro de la expedición de Castilla y León.

Tras la celebración del Campeonato Autonómico de campo a través el pasado domingo en Valladolid, la Federación de Atletismo de Castilla y León ha comunicado la Selección Regional que representará a la Comunidad en el Campeonato de España Individual, de Federaciones y en Edad Escolar, que tendrá lugar en Almodóvar del Río (Córdoba) el 24 y 25 de enero de 2026.

El combinado regional que sueña con reeditar los éxitos de las últimas temporadas, en especial esas nueve medallas conseguidas el pasado año en Getafe (Madrid), entre ellas el oro individual absoluto masculino, el bronce individual absoluto femenino y plata por equipos en féminas y bronce en hombres en la principal categoría.

En el equipo absoluto femenino contaremos con la presencia de la vallisoletana Ángela Viciosa (Vicky Foods Athletics), que viene de disputar el Mundial de Estados Unidos y que el pasado año fue bronce en tierras madrileñas. Junto a ella estará la segoviana Claudia Corral, que también sabe lo que es subirse al podio en el Nacional de campo a través, la burgalesa Alba Sorrigueta (Image FDR), la abulense Likina Amebaw o la segoviana Marina Muñoz (Vicky Foods Athletics).

En selección absoluta masculina la referencia será el burgalés Dani Arce, que viene de ganar el Cross Ciudad de Valladolid el pasado domingo. También estarán los vallisoletanos del Vicky Foods Athletics, Vicente Viciosa y Rubén Sánchez, el leonés Raúl Celada o el soriano Hugo de Miguel, que repiten presencia en el combinado Autonómico.

El equipo femenino sub-23 también aspira a hacer cosas importantes. No en vano cuenta con atletas de la talla de las vallisoletanas Elena Rosat, María Viciosa, Laura Fernández (CA Valladolid), o las representantes de la Universidad de Burgos, Inés Herault y Leyre Blanco. Todas ellas cuentan con amplia experiencia internacional.

En los chicos, la selección es también de muchos kilates, con los vallisoletanos Rubén Leonardo, Keno García (Vicky Foods Athletics) o Fernando Carmona, junto con el soriano José Daniel Jiménez y el burgalés Soufine Tribak Ben Haddou (At. Salamanca).

El equipo sub-20 femenino contará con la salmantina Andrea Jaén, que ya participó el año pasado en Getafe, la segoviana Amanda García y la vallisoletana Irene Redondo, ambas del Vicky Foods Athletics, o las también salmantinas Sandra Domínguez o Alba García, representantes del VelSalamanca.

El sub-20 masculino contará con los burgaleses del Vicky Foods Athletics, Kuma Samuel Barrios y Soufien Isam, el soriano Beltrán Flores (At. Soria), el salmantino Álvaro González (At. Salamanca) o el segoviano Alejandro Domingo. Hay que recordar que Castilla y León se subió al podio, tanto individual como por equipos, en categoría sub-23 y sub-20 en el último Nacional de campo a través.

El relevo mixto fue plata en la última edición y para este 2026 quiere volver a “tocar” metal en tierras andaluzas. Para ello formará un cuarteto con los abulenses Carla Jiménez y Diego Jiménez, el soriano Hamza Ardjoun -que repite del año pasado-, y la segoviana Sandra San Miguel (Image FDR).

La Federación Regional también ha comunicado los integrantes de los equipos que el sábado 24 disputarán en ese mismo escenario el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub-18, sub-18 e inclusivo de campo a través.

El equipo femenino sub-18 estará formado por las burgalesas Alejandra Ortuño (UBU) y María Olalla (Image FDR), la leonesa Claudia Santamarta (ULE Sprint), la salmantina Silvia Rodríguez (VelSalamanca) o la soriana Elisabeth Giaquinta (At. Soria). En hombres estará el salmantino Alonso Valverde (A. Salamanca), el burgalés Andrés Pelayo (UBU), el segoviano Carlos Mauricio Casado (Sporting Segovia), el vallisoletano Manuel Hernansanz (Racing) y el zamorano Sergio Gangoso (Vicky Foods Athletics).

Para la selección sub-16, la dirección técnica ha convocado a las salmantinas Andrea Diego (CA Valladolid) y Helena García (At. Salamanca), las burgalesas Elena Marín (UBU) y Sara Monzón (At. Salamanca) y la palentina Marta Cabeza (Puentecillas). En hombres, viajarán a tierras andaluzas los burgaleses Iker Ortuño (UBU) y Mateo Delgado (Vicky Foods Athletics), el palentino Javier San Vicente (Vicky Foods Athletics), el salmantino Adrián Sánchez (Vino de Toro) y la vallisoletana Bruno Llorente (Vicky Foods Athletics). Además, ha sido citada para el Nacional inclusivo sub-16 la salmantina Lucía Iglesias (VelSalamanca).

La expedición castellanoleonesa, que emprenderá viaje el viernes 23, se completa con Gerardo García (jefe de expedición), Sebastián Díez y Juan Antonio González (jefes de equipo), Carmen Martín, Susana Pastor, Santiago de la Parte, Rubén Muñoz, Isaac Viciosa, Lucio Rodríguez, Jacqueline Martín, Carlos Pérez (FEDDI) y Rafael Iglesias (FEDDI) como técnicos.