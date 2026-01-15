Grupo Herce Soria quiere recuperar sensaciones

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El regreso a la competición en 2026 para Grupo Herce Soria fue negativo. Derrota clara en un mal encuentro jugado en Manacor (3-0), segunda consecutiva tras las vacaciones navideñas si contabilizamos la final de la Supercopa ante CV Guaguas. Pero teniendo en cuenta el intenso calendario que tiene por delante el equipo durante este mes de enero solo hay que mirar atrás para corregir errores, y centrarse de pleno en el futuro. Tres partidos de Superliga (Conqueridor Valencia, Unicaja Almería y Tarragona) y el doble compromiso europeo ante el Piacenza de Italia esperan a los de Toribio.

Aún así, en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación, el míster ha querido en primer lugar analizar lo sucedido en la última derrota en el Poliesportiu Miquel Angel Nadal. «Más que por el resultado, tiene que sorprender más la incapacidad que tuvimos de competir durante todo el partido que el resultado en si. No competimos al nivel que nosotros veníamos teniendo», apunta Alberto Toribio.

Durante la semana de entrenamientos la insistencia es que no se produzcan altibajos, superando aspectos tácticos del juego como recuperar el nivel en ataque mostrado en jornadas anteriores y superar la irregularidad que se viene repitiendo en tareas defensivas. «Hay que volver a poner donde estaban esos rendimientos individuales, y otros realmente mejorarlos». La ausencia por un problema muscular en el cuello de Viktor Lindberg (sigue siendo duda) fue otro obstáculo a salvar en el desplazamiento a tierras mallorquinas. «Este próximo fin de semana veremos si realmente desde la Supercopa hemos bajado rendimientos en algunos elementos. Pero en estos momentos no tengo esa sensación».

El miércoles, 21 de enero a las 19.30 horas, se recibe en Los Pajaritos al conjunto transalpino en la Copa CEV. Pero Toribio no quiere ir más allá de este sábado, y considera vital que los suyos no se despisten mentalmente por pensar en la competición europea, ya que «lo primero es Valencia», insistiendo en que «tenemos un partido de liga en casa, y los partidos de liga en casa tienen que ser todos a ganar y jugar bien. En eso estamos centrados». Una vez concluido el choque de este sábado, encuentro que con el tropiezo en Manacor ha adquirido mayor importancia, será momento de preparar la ida de los octavos de final continentales.

Conqueridor Valencia, «un equipo duro, que lucha mucho y le mete mucha intensidad al juego», marcha en la quinta posición. En la ida, Grupo Herce se anotó el triunfo por un ajustado 2-3. Un rival al que las lesiones de sus jugadores del centro de la red le están lastrando y cortando su progresión grupal. Toribio advierte que «viene mejorando, allí ya les vi mucho mejor. Han ido de menos a más, y jornada tras jornadas los voy viendo mejor. Con un juego más asentado». Muestra de esta mejoría es el pase a octavos de final de la CEV Challenge Cup después de eliminar la pasada semana al Fino Kaposvár. «Les habrá dado mucha confianza».

El técnico de Grupo Herce está convencido de que trabajando como se viene trabajando, y corrigiendo pequeños detalles sobre la cancha, el rendimiento y los resultados volverán a ser los del inicio.